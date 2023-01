TEE-simulatietraining maakt specialisten beter

De deelnemers aan de groep mét simulatie haalden betere resultaten tijdens tests. De fellows (medisch specialisten die zich in een deelgebied verdere specialiseren) uit de simulatiegroep, scoorden hogere theoretische test- en praktische testscore. Maar ze hadden ook minder tijd nodig om een ​​volledige TEE uit te voeren en voelden zich een stuk zekerder.

TEE: onderzoek van het hart

Een TEE is een echocardiografie én doppleronderzoek van het hart via de slokdarm. Bij echocardiografie wordt de werking van het hart en de hartkleppen onderzocht. Terwijl het doppleronderzoek de snelheid en de richting van de bloedstroom analyseert. Voor dit TEE-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een soepele buigbare slang, de echoscoop, die via de mond wordt opgeschoven naar de slokdarm. Via de slokdarm kan het hart nauwkeurig in beeld gebracht worden.

Simulatietraining ofwel realistisch oefenen

Het vermoeden in opleidingscentra is al langer dat simulatietrainingen, bijvoorbeeld met oefenpoppen en ondersteunende software en schermen, zorgt voor betere artsen. Vooral omdat in de praktijk uitgebreid oefenen met wat ingewikkeldere technieken vaak niet mogelijk is vanwege gebrek aan apparatuur en aan beschikbare leraren. Door het toevoegen van simulatietraining kan dan alsnog toch nog heel realistisch worden geoefend. Er is echter nog niet zoveel onderzoek gedaan naar de reële effectiviteit van dit soort simulaties.

Virtueel oefenen wérkt

Met het gedegen onderzoek naar TEE-simulatietraining wordt in ieder geval aangetoond dat het bij trainen van echografie uitstekend werkt. ‘In deze setting komt simulatie naar voren als een belangrijk educatief hulpmiddel’, laten de onderzoekers in hun rapport op de website van Jama Cardiol weten. ‘Simulatie-gebaseerd onderwijs van TEE toonde een significante verbetering in de kennis, vaardigheden en zelfevaluatie van bekwaamheid van cardiologie-fellows, evenals een vermindering van de hoeveelheid tijd die nodig was om het examen af ​​te ronden. Deze resultaten zouden verder onderzoek moeten aanmoedigen naar de klinische prestaties en de voordelen voor de patiënt van TEE-simulatietraining.’

Simulatietrainingen in Nederland

Ook in Nederland wordt het belang van simulatietrainingen de afgelopen jaren steeds vaker benadrukt. Er zijn steeds meer simulatietrainingen mogelijk voor tal van (aankomende) medisch professionals in diverse state of the art skills labs. Soms kan simulatie op een heel eenvoudige manier, bijvoorbeeld door te leren hechten op een zeemleren lap. Maar ook technologisch hoogstaande onderzoeken voor specialisten kunnen dus met simulatoren worden getraind.

Professor Jaap Bonjer van Amsterdam UMC licht in editie zes van ICT&health magazine 2022 toe: ‘De ‘flight simulator’ waar piloten in trainen, is ook voor de opleiding van zorgprofessionals het streven: een virtual reality simulator die allerlei medische situatie nabootst. High fidelity VR simulators zijn echter kostbaar om te ontwikkelen. Verder is het van groot belang dat het beeld waarheidsgetrouw is en het gevoel van het weefsel goed wordt overgebracht, de haptische feedback. Er is op dit gebied zeker nog een weg te gaan, maar er is al veel mogelijk.’

Ook in Nederland zijn er inmiddels bijvoorbeeld mogelijkheden om simulatietraining te krijgen omtrent echocardiografie, bijvoorbeeld in opleidingscentra waar ze beschikken over HeartWorks® echo-simulator voor TTE & TEE.