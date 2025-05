Thuis hartfilmpjes maken dankzij thuismonitoring

Hartpatiënten kunnen voortaan dankzij een uitgebreidere thuismonitoring eenvoudig een hartfilmpje (ECG) maken en dit op afstand door het Antonius Ziekenhuis laten beoordelen. Deze nieuwe methode is geschikt voor patiënten met hartkloppingen die zeer hinderlijk zijn, maar slechts af en toe optreden. Het voordeel voor patiënten van deze nieuwe vorm van thuismonitoring is dat zij minder vaak naar hun huisarts of het ziekenhuis hoeven te komen en minder stress ervaren bij het registreren van hun hartkloppingen.

Met deze nieuwe methode breidt het Antonius Ziekenhuis deze mogelijkheden voor hartpatiënten verder uit. Hiermee dragen ze bij aan de ambities van het programma Zorgtransformatie onder het motto zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Traditionele onderzoeken zoals een ECG of holteronderzoek (een ECG van 24-48 uur) volstaan bij deze hartkloppingen niet altijd, omdat de klachten niet altijd op deze specifieke registratiemomenten voorkomen.

Hartfilmpjes thuis maken

Thuismonitoring was al mogelijk voor hartpatiënten met boezemfibrilleren, hartfalen en endocarditis. Het hartfilmpje wordt gemaakt met een mini-ECG apparaatje met drie elektroden. Dit apparaatje is heel klein, zo groot als een autosleutel, en wordt verbonden aan de smartphone van de patiënt. De patiënt kan het apparaat dus altijd makkelijk bij zich dragen.

De patiënt krijgt het apparaat twee maanden mee naar huis en kan een hartfilmpje maken als hij klachten heeft. Via de Thuismeet-app deelt de patiënt de hartfilmpjes met het team Thuismonitoring. De verpleegkundigen beoordelen de ECG’s en stemmen deze af met een laborant van de hartfunctie en de cardioloog. Zo is het in een aantal gevallen toch mogelijk een diagnose te stellen.

Digitale monitoring

Ook Treant Zorggroep biedt hartpatiënten sinds kort de mogelijkheid om via digitale monitoring thuis onder toezicht te blijven. Dankzij het gebruik van de innovatieve SenseLink-recorder kunnen patiënten hun dagelijkse leven hervatten, terwijl zorgverleners in het ziekenhuis real-time inzicht houden in de hartactiviteit. De technologie maakt het mogelijk om op afstand een ECG te maken en eventuele hartritmestoornissen vroegtijdig te detecteren.

De introductie van de SenseLink-technologie markeert voor Treant Zorggroep een belangrijke stap op het pad naar toekomstbestendige zorg. Dankzij deze ontwikkeling hoeven patiënten met hartritmestoornissen minder vaak naar het ziekenhuis, terwijl de kwaliteit en veiligheid van de zorg behouden blijven. De nieuwe werkwijze past binnen de bredere beweging richting digitale en hybride zorg, waarbij monitoring en begeleiding steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden.