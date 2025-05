Thuiskamer: ziekenhuiszorg in een huiselijke setting

Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis hebben op 30 april de eerste Thuiskamer Almere geopend. Het is een nieuwe zorglocatie buiten het ziekenhuis waar patiënten specialistische behandelingen kunnen ondergaan in een huiselijke omgeving. Dit initiatief is onderdeel van het programma Positief Gezond Almere en biedt een duurzaam antwoord op de toenemende zorgvraag, met behoud van kwaliteit, comfort en efficiëntie. De Thuiskamer Almere is bedoeld voor patiënten die normaal gesproken naar de dagbehandeling van het Flevoziekenhuis zouden gaan.

In plaats van in een ziekenhuisomgeving ontvangen patiënten nu behandelingen zoals ijzerinfusen bij bloedarmoede, afweerstoffen voor de ondersteuning van het immuunsysteem en medicatie die botten versterken in een rustige en comfortabele setting. De zorg wordt geleverd door speciaal opgeleide verpleegkundigen van Zorggroep Almere. De behandelend medisch specialist van het ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke traject.

Samenwerking thuiszorg en ziekenhuis

Op dit moment is de Thuiskamer twee dagdelen per week open en biedt het plek aan tien tot twintig patiënten per week. De verwachting is dat dit binnen twee jaar wordt uitgebreid naar tien dagdelen per week, waarmee ongeveer twaalfhonderd patiënten per jaar kunnen worden geholpen.

De ontwikkeling van de Thuiskamer is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de twee zorgorganisaties. Verpleegkundigen van het team Technisch Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) van Zorggroep Almere zijn voorafgaand aan de opening intensief getraind op de dagbehandeling van het Flevoziekenhuis, zodat zij nu zelfstandig behandelingen kunnen uitvoeren op de nieuwe locatie. “Door samen te werken en echt te vertrouwen op elkaars expertise, kunnen we specialistische zorg op een prettige en toegankelijke manier dichter bij de patiënt brengen,” zegt manager zorg en bedrijfsvoering bij het Flevoziekenhuis, Astrid Jongerden.

Uitbreidingsplannen

Als het concept succesvol blijkt, zijn er plannen om de Thuiskamer uit te breiden naar meerdere locaties in Almere, bijvoorbeeld in wijkcentra of buurthuizen. Hiermee zetten Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis een concrete stap in de transformatie naar toekomstbestendige, wijkgerichte zorg die past bij de wensen en behoeften van de patiënt.

Inmiddels zijn er in Nederland meer initiatieven waarbij verschillende soorten zorg op een centrale plaats worden gegeven. Een voorbeeld hiervan is het Digitaal Gezondheidscentrum in Beverwijk dat eind oktober 2023 werd geopend. Het gaat hier om een grootschalig regionaal initiatief om patiënten met een chronische ziekte op afstand te ondersteunen. Het gaat hier om een samenwerking van het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland, Heliomare, het sociaal domein en zorgverzekeraars zoals het Zilveren Kruis.