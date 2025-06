Thuismeten Bravis breidt uit naar regio en revalidatiezorg

In het Bravis ziekenhuis in Roosendaal vormt het monitoringscentrum een cruciale schakel in de transformatie naar toekomstbestendige zorg. Meer dan 2.000 patiënten meten inmiddels zelf thuis hun gezondheid – van bloeddruk en hartslag tot zuurstofverzadiging en bloedsuiker. Al deze data komen samen op de vierde verdieping van het ziekenhuis, waar een team van gespecialiseerde verpleegkundigen de metingen dagelijks analyseert. Daarmee is het centrum niet alleen een technisch knooppunt, maar ook een veilige en vertrouwde haven voor patiënten.

Wat begon als een initiatief voor mensen met hartfalen, COPD of hypertensie is inmiddels uitgegroeid tot een bredere zorgoplossing. Het monitoringscentrum ondersteunt patiënten met uiteenlopende aandoeningen, momenteel al veertien in totaal, en dat aantal blijft groeien. De thuismetingen worden automatisch geëvalueerd. Zodra waarden buiten het afgesproken bereik vallen, ondernemen de verpleegkundigen actie. “We bekijken dan het volledige gezondheidsbeeld van de patiënt, net zoals we dat op een verpleegafdeling zouden doen. Soms kunnen we zelf hulp bieden, en soms schakelen we de arts of gespecialiseerd verpleegkundige in. Daarover zijn heldere afspraken gemaakt”, legt verpleegkundige Maartje uit.

Meer regie, minder ziekenhuisbezoeken

Voor patiënten betekent thuismeten meer autonomie, minder ziekenhuisbezoeken en vooral continuïteit van zorg. Bovendien levert thuismeten betrouwbaardere gegevens op. De metingen worden thuis, in een vertrouwde omgeving, op meerdere momenten per dag uitgevoerd. Dat voorkomt het zogeheten ‘wittejasseneffect’, waarbij patiënten in een ziekenhuisomgeving hogere bloeddrukwaarden hebben. “Mensen voelen zich meer op hun gemak, en dat zie je terug in de meetresultaten,” aldus verpleegkundige Harriëtte.

Het contact tussen patiënt en monitoringscentrum is laagdrempelig. Naast automatische meldingen is er regelmatig telefonisch contact. Verpleegkundigen bieden leefstijladvies, beantwoorden vragen en signaleren risicosituaties vroegtijdig. Soms ontstaan er zelfs langdurige vertrouwensbanden. “We kregen onlangs nog een taart van een dankbare patiënt. Op het kaartje stond: ‘Omdat ik altijd op jullie kan rekenen’. Dat raakt ons”, vertelt verpleegkundige Sharinda.

Doorlopende monitoring

De samenwerking met zorgpartners breidt zich ondertussen verder uit. TanteLouise onderzoekt samen met Bravis en TWB hoe monitoring ook bij cliënten van het geriatrisch revalidatiecentrum (GRZ) structureel ingezet kan worden. “Denk aan een cliënt die opgenomen is geweest in Bravis, en vervolgens met dezelfde monitoring kan worden gevolgd tijdens de revalidatie bij ons, en daarna thuis. Zo ontstaat een continue zorglijn zonder extra polibezoeken, mét meer inzicht in het effect van de behandeling,” aldus Matthieu Arendse en Manuela Vervloet, projectleiders bij tanteLouise.

Daarnaast werken de organisaties ook op andere fronten nauw samen om de zorg in West-Brabant toegankelijk en betaalbaar te houden. Cliënten leren bijvoorbeeld onder begeleiding zelf verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ook is er een gezamenlijk programma voor coassistenten, waarmee de zorgprofessionals van morgen al vroeg kennismaken met geïntegreerde, regionale samenwerking in de praktijk.

Versterking regionale zorg

Het monitoringscentrum is onderdeel van een bredere samenwerking tussen Bravis ziekenhuis, tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant (TWB). Gezamenlijk bouwen zij aan een regionaal monitorings- en coördinatiecentrum, mede mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de nabije toekomst kunnen ook cliënten van tanteLouise en TWB gebruikmaken van thuismeten en digitale monitoring. Daarmee zetten de partners een belangrijke stap richting toegankelijke, efficiënte én mensgerichte zorg in West-Brabant.