Thuismeten voor astmapatiënten bij Spijkenisse Medisch Centrum

Samen met Zorg bij jou heeft het Spijkenisse Medisch Centrum een nieuwe methode geïntroduceerd om de zorg voor astmapatiënten te innoveren. Via de Thuismeten-app Luscii en BeterDichtbij kunnen patiënten voortaan thuis hun waarden meten en direct contact met het medisch servicecentrum leggen als dat nodig is. Deze methode zorgt voor betere, persoonlijke afgestemde zorg zonder dat de patiënt daarvoor het ziekenhuis hoeft te bezoeken.

Patiënten kunnen via de Thuismeten-app met regelmaat de vragen beantwoorden over hun astmaklachten en hun algemene gezondheid. De metingen worden dagelijks beoordeeld door het medisch servicecentrum van Zorg bij jou. Mochten de beoordelaars een opvallende afwijking in de metingen zien, dan nemen ze direct contact op me de patiënt of het betreffende behandelteam. Via BeterDichtbij is daarnaast laagdrempelig contact mogelijk met het zorgteam van SMC.

Optimale begeleiding in vertrouwde omgeving

Door de combinatie van deze mogelijkheden krijgen de patiënten optimale begeleiding thuis die is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Er zijn voordelen van thuismeten bij astma. Door de eenvoudige manier van monitoring is er geen ziekenhuisbezoek daarvoor nodig. Ook kan er snel worden ingegrepen bij veranderingen in de gezondheid. In dat geval kan er snel contact worden gelegd met de zorgverleners. Door de monitoring krijgen patiënten meer grip op hun astmaklachten en dat zorgt voor een betere behandeling.

De gegevens die patiënten via de app invoeren, worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met het behandelteam. Thuismeten voor astma valt binnen de reguliere zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van het eigen risico. Dankzij digitale begeleiding wordt zorg laagdrempeliger en beter bereikbaar. Omdat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen kunnen zorgverleners tijd besteden aan patiënten die wel per se moeten worden gezien in het ziekenhuis.

Thuismeten groeit

Het Spijkenisse Medisch Centrum onderzoekt momenteel de mogelijkheden om thuismeten in de toekomst ook in te zetten bij andere chronische aandoeningen, zoals hartfalen of COPD. In het Martini Ziekenhuis in Groningen worden patiënten met hartfalen al thuis begeleid. Dankzij zorg op afstand kan hun gezondheid goed in de gaten worden gehouden. Deze thuismonitoring geeft patiënten ook meer inzicht in hun gezondheid en helpt hen om klachten beter te herkennen en om daarmee om te gaan. Thuismonitoring is daarmee een waardevolle aanvulling op de reguliere zorg. Het Martini Ziekenhuis behoort volgens eigen zeggen tot de voorlopers op dit gebied.

In augustus van 2024 startte het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, na een succesvolle testperiode, met een thuismonitoringsprogramma voor astmapatiënten. Patiënten maken ook daar gebruik van een app waarin regelmatig vragenlijsten worden ingevuld over klachten, medicatiegebruik en beweging. Monitoringsverpleegkundigen volgen de uitkomsten en nemen contact op bij afwijkingen, wat de toegankelijkheid en efficiëntie van zorg verhoogt. Dankzij thuismonitoring hoeven de meeste deelnemers nog maar één keer per jaar naar het ziekenhuis in plaats van twee keer.

In het Bravis Ziekenhuis in West Brabant wordt sinds begin 2024 thuismeten en -monitoring ingezet tijdens de hartrevalidatie van patiënten na een hartoperatie of -infarct. Via de Thuismeten-app van Luscii meten patiënten thuis dagelijks fysieke gezondheid (zoals beweging, inspanning), wekelijks gewicht, bloeddruk, hartslag, en periodiek psychisch welzijn, voeding en rookgedrag. Metingen delen ze veilig met het ziekenhuis, waarna ze gepersonaliseerde adviezen ontvangen. Zorgverleners (fysiotherapeuten, hartcoördinatoren) monitoren de gegevens drie keer per week en nemen contact op bij afwijkingen. Het programma helpt patiënten sneller te herstellen, zorgt voor meer zelfregie en vermindert onrust door zorg op afstand.