Thuismonitoring astma-patiënten in Maasstad

Het verloop van klachten is bij longziekten zoals COPD en astma moeilijk te voorspellen. Daarom worden regelmatig controleafspraken gemaakt. Patiënten moeten daarvoor naar de poli in het ziekenhuis komen, ook als zij ten tijde van de controle geen klachten hebben. Thuismonitoring zorgt niet alleen voor minder ziekenhuisbezoeken, maar geeft zowel zorgverleners als patiënten meer grip op hun ziekte.

Thuismonitoring met SanaCoach app

Met behulp van de SanaCoach app kunnen deze controles op afstand uitgevoerd worden. Dat wil zeggen, de patiënt beantwoordt in de app maandelijks een aantal vragen omtrent zijn gezondheidssituatie en de aanwezigheid, en het verloop, van eventuele klachten. Aan de hand van de antwoorden, die via de app gedeeld worden met de zorgverlener in het ziekenhuis, krijgen zowel de zorgverlener als de patiënt een goed en actueel beeld van de gezondheidssituatie.

Vervolgens wordt bepaald of er op dat moment verdere actie ondernomen moet worden. Dat kan variëren van het beantwoorden van aanvullende vragen tot het inplannen van een controleafspraak in het ziekenhuis, mocht dat nodig zijn. “We krijgen de antwoorden op deze vragen binnen en zien direct of er zorgwekkende scores tussen zitten. Zo kunnen we direct actie ondernemen als dat nodig is”, vertellen longverpleegkundige Susan Verschuren en verpleegkundige Imelda van Houwelingen – Willems.

Informatie en tips

COPD- en astmapatiënten die de SanaCoach thuismonitoring app gebruiken kunnen via de app ook meer leren over hun ziekte. Daarvoor beschikt de app over zogenoemde ‘kenniskuren’. Die bieden onder andere tips over wat de patiënt kan doen op het moment dat de zonkrachten verergeren of tijdens een astma-aanval.

Patiënten die klachten hebben en twijfelen of ze ziekenhuis moeten bellen, kunnen daarvoor ook in de app terecht. Na het beantwoorden van enkele vragen krijgt de patiënt een advies of hij moet bellen of dat bellen (nog) niet nodig is.