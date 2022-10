Thuismonitoring COVID-patiënten bij St. Jansdal

Tijdens de coronapandemie is het op afstand monitoren van coronapatiënten die voldoende hersteld waren om thuis verder te genezen een succesvolle strategie gebleken. Thuismonitoring ervoor dat de druk op de zorgprofessionals verlaagd kon worden en dat ziekenhuizen meer vrije bedden kregen voor patiënten met ernstigere klachten en reguliere zorg.

In de praktijk is echter niet ieder ziekenhuis in staat om zelf een monitoring centrum organiseren. Daarom gaat het St. Jansdal nu samenwerken met het Isala, waar deze vorm van zorg op afstand al geruime tijd beschikbaar is. Over een aantal maanden zal deze samenwerking worden geëvalueerd.

Samenwerking thuismonitoring

Die samenwerking is ook mogelijk omdat St. Jansdal en het Isala geografisch dicht bij elkaar liggen. Dit betekent dat patiënten van beide ziekenhuizen die eerder naar huis kunnen en mogen, zorg krijgen van verpleegkundigen van Isala. Daarvoor zorgt het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) van Isala.

Ook St. Jansdal patiënten die stabiel genoeg zijn, maar nog wel extra zuurstof nodig hebben, komen in aanmerking voor thuismonitoring. Ook zij worden dan dus op afstand, via de Luscii-app en telefonisch, in de gaten gehouden door verpleegkundigen van het Isala. De verpleegkundigen van het Isala zorgen voor het opstarten van de thuismonitoring, inclusief uitleg over het gebruik van de app.

Via de Luscii-app geven patiënten thuis aan hoe het met ze gaat. Dat doen ze onder andere door het invoeren van de actuele zuurstofpercentages (saturatie) in het bloed. Daarnaast nemen zij dagelijks telefonisch contact op met de betreffende patiënten. Indien nodig wordt contact opgenomen met de eigen longarts van het St Jansdal. Die beslist dan of er iets veranderd moet worden aan de behandeling.

MCB Isala inspireert

Bij de ziekenhuizen van Isala timmert men op het gebied van thuismonitoring van corona-patiënten hard aan de weg. Dit is een verdienste van het speciaal medisch coördinatie bureau (MCB) van Isala. Onlangs werd de aanpak en het MCB van het ziekenhuis in een rapport van het Landelijk Expertteam COVID-zorg aangemerkt als best practice.