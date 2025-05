Thuismonitoring longkanker, E-learning ’s Heerenloo, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het ZGT waar men voor de geboortezorg gestart is met digitale gegevensuitwisseling via VIPP Babyconnect en het Martini Ziekenhuis waar longkankerpatiënten nu in aanmerking kunnen komen voor thuismonitoring. Verder ook aandacht voor de nieuwe e-learning ‘Zorgprogramma Basis’ bij ’s Heerenloo, de benoeming van twee CNIO’s bij Frisius MC en een nieuw RvT-lid bij het Deventer Ziekenhuis.

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Het Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) is gestart met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Deze stap maakt deel uit van het landelijke programma VIPP Babyconnect, dat veilige en efficiënte informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënten bevordert. Door het delen van actuele gegevens kunnen zorgprofessionals beter samenwerken, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Cliënten behouden de regie over hun gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Het ZGT werkt samen met regionale partners om deze digitale transitie te realiseren en de geboortezorg te moderniseren. Deze ontwikkeling volgt op eerdere initiatieven in andere regio's, zoals Noord-Holland Noord, waar digitale gegevensuitwisseling al actief is.

Thuismonitoring longkanker

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft onlangs thuismonitoring geïntroduceerd voor patiënten met longkanker. Deze innovatieve aanpak stelt patiënten in staat om hun gezondheid op afstand te monitoren, wat hen meer regie geeft over hun ziekte en hen minder afhankelijk maakt van ziekenhuisbezoeken.Patiënten voeren thuis metingen uit, zoals het bijhouden van symptomen en het meten van vitale functies. Deze gegevens worden automatisch via een app naar het Medisch Service Centrum van het ziekenhuis gestuurd.

Zorgprofessionals beoordelen de informatie en nemen contact op met de patiënt als er afwijkingen zijn. Indien nodig wordt de behandeling aangepast of krijgt de patiënt aanvullend advies. Deze methode biedt patiënten meer inzicht in hun gezondheidssituatie en vergroot hun betrokkenheid bij het behandelproces. Daarnaast draagt het bij aan een efficiënter zorgproces, doordat ziekenhuisbezoeken verminderd kunnen worden zonder in te boeten op zorgkwaliteit.

E-learning ’s Heerenloo

‘s Heerenloo biedt een nieuwe e-learningmodule aan: het Zorgprogramma Basis. Deze online training is ontwikkeld voor zorgprofessionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening. Het programma biedt inzicht in de zorgvisie van Sheerenloo, het werken volgens de zorgstandaard en het toepassen van de juiste zorgtechnieken.

Door de e-learning kunnen medewerkers op hun eigen tempo kennis opdoen en deze direct toepassen in de praktijk. Het Zorgprogramma Basis is een belangrijke stap in het professionaliseren van de zorg en het waarborgen van de kwaliteit binnen Sheerenloo.

Nieuw RvT-lid Deventer Ziekenhuis

Per 15 april 2025 is David de Louw toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis. Hij volgt Johan Legemaate op, die zijn maximale zittingstermijn had bereikt. De Louw zal zich binnen de Raad richten op het aandachtsgebied Zorginnovatie en is tevens lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Momenteel is De Louw werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij het Instituut voor Patiëntenzorg van het Radboudumc. Daarnaast fungeert hij als onbezoldigd mentor voor twee deeptech-startups die zich richten op zorgtransformatie.

“Het Deventer Ziekenhuis is een innovatief ziekenhuis dat niet alleen patiëntenzorg, maar ook wetenschappelijk onderzoek en opleiden combineert. Met mijn kennis en ervaring wil ik ertoe bijdragen dat het ziekenhuis voorop blijft lopen op het gebied van zorgtransformatie en digitalisering. In mijn rol vind ik het belangrijk dat we transparant met elkaar communiceren. Dat zit in Deventer goed, want er heerst een mooie, open cultuur”, aldus De Louw.

CNIO duo voor Frisius MC

Frisius MC heeft Klaziena van der Veen en Thom Dercksen benoemd tot Chief Nursing Information Officers (CNIO's). Van der Veen, voorheen werkzaam als verpleegkundige bij Tjongerschans, heeft ervaring in het verbeteren van communicatie en gegevensuitwisseling binnen de zorg. Thom Dercksen, afkomstig uit de regio, heeft een achtergrond in verpleegkunde en informatica. Samen zullen zij zich inzetten voor het bevorderen van digitalisering en het verbeteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals binnen Frisius MC.

“De digitale zorg wordt steeds belangrijker. Als CNIO wil ik dat systemen zorgverleners echt ondersteunen: intuïtief, gebruiksvriendelijk en passend binnen het verpleegkundig werkproces. Systemen en applicaties moeten ons helpen, niet hinderen,” zegt Klaziena. “Als CNIO wil ik zorgen dat digitalisering écht werkt voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Dat vraagt om goed te luisteren, samen te werken en keuzes maken die de praktijk versterken”, voegt Thom daaraan toe.

