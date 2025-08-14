Thuismonitoring na beroerte: sneller hulp en minder ziekenhuisbezoeken

Sinds begin 2025 kunnen patiënten van Treant Zorggroep die een beroerte (CVA) hebben gehad, thuis worden gemonitord via een digitale applicatie. De app stelt de verpleegkundigen in staat om de gezondheid van patiënten op afstand te volgen, waardoor sneller kan worden ingespeeld op klachten én onnodige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen. De monitoring wordt aangeboden vanuit de drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

Via een app op de smartphone of de tablet vullen patiënten op vaste momenten de vragenlijsten over hun gezondheid in. Denk aan onderwerpen als: vermoeidheid, angst, concentratieproblemen en medicijngebruik. "De app biedt daarnaast uitleg en tips over onder meer leefstijl, wat patiënten extra ondersteuning geeft tijdens hun herstel," gespecialiseerd verpleegkundige Neurologie bij Treant, Ina Geukes.

Snel ingrijpen bij klachten

Ruim 150 patiënten namen inmiddels deel aan het thuismonitoringstraject bij Treant, dat 12 weken duurt. Ook de nazorgperiode van nog eens 12 weken wordt digitaal ondersteund. Als voorbeeld geeft Geukes dat als uit de antwoorden van de patiënt blijkt dat er steeds meer angstklachten zijn, er direct actie wordt ondernomen. Ook kunnen patiënten via de app vragen stellen of een belverzoek indienen. Maar Geukes benadrukt ook dat als de verpleegkundigen veranderingen opmerken zij zelf ook actief deze patiënten gaan bellen. “Die directe lijn geeft patiënten vertrouwen”, aldus Geukes.

Voorheen kwamen patiënten die herstelden van een CVA standaard drie keer terug naar het ziekenhuis voor controle. Dankzij de digitale monitoring wordt per patiënt bekeken of een fysieke afspraak nog nodig is. Volgens Geukes geven veel patiënten aan dat een controle na zes weken niet meer hoeft. In plaats daarvan kiezen ze in dat geval voor een telefonisch consult. Dat scheelt reistijd en belasting voor de patiënt én de zorg.

Een ander voordeel van de thuismonitoring is dat verpleegkundigen meer patiënten kunnen begeleiden binnen dezelfde tijd. In tijden van de huidige personeelskrapte een extra pluspunt. Voor de mensen voor wie de digitale monitoring niet geschikt is, bijvoorbeeld vanwege taalbarrières of het ontbreken van een smartphone, blijft de zorg zoals voorheen gewoon beschikbaar.

Innovatief werken vraagt aanpassing

De overgang naar digitale zorg vroeg bij Treant Zorggroep ook om aanpassingen binnen het team. Geukes vertelt dat het even wennen is om vooral via een app contact te hebben in plaats van persoonlijk of telefonisch. Zelf geeft ze aan dat ze goed digitaal vaardig is en vooral de voordelen van deze nieuwe manier van zorg verlenen ziet. Thuismonitoring na een beroerte is volgens Treant een goed voorbeeld van hoe technologie kan bijdragen aan toegankelijke en toekomstbestendige zorg. Het sluit aan bij de bredere beweging richting hybride zorg, waarin digitale middelen een steeds grotere rol spelen.

Ook hartpatiënten die bij Treant Zorggroep zorg ontvangen hebben sinds kort de mogelijkheid om via digitale monitoring thuis onder toezicht te blijven. Dankzij het gebruik van de innovatieve SenseLink-recorder kunnen patiënten hun dagelijkse leven hervatten, terwijl zorgverleners in het ziekenhuis real-time inzicht houden in de hartactiviteit. De technologie maakt het mogelijk om op afstand een hartfilmpje (ECG) te maken en eventuele hartritmestoornissen vroegtijdig te detecteren.