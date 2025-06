Thuismonitoring OLVG, Nieuwe angiokamer Maasstad, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de positieve ervaringen bij het OLVG met thuismonitoring na een beroerte en de nieuwe angiokamer van het Maasstad Ziekenhuis. Verder ook aandacht voor het winnen van de Dutch Interactive Award voor de nieuwe researchwebsite van het UMC Utrecht, de start van het transformatieplan 'Revion Thuis' en twee nieuwe bestuursleden bij het Maasstad Ziekenhuis.

Thuismonitoring na beroerte bij het OLVG

Sinds 2024 biedt OLVG thuismonitoring aan voor patiënten na een beroerte of TIA. Via een speciale app vullen patiënten elke twee weken een korte vragenlijst in, kunnen ze informatie opzoeken over beroertes en aangeven of een ziekenhuisafspraak door moet gaan. Deze aanpak vermindert het aantal benodigde ziekenhuisbezoeken, wat zowel voor patiënten als zorgverleners voordelig is. Gemiddeld starten zes nieuwe patiënten per week met thuismonitoring. De app biedt patiënten meer controle over hun herstel en zorgt voor efficiënter gebruik van zorgcapaciteit.

Er zijn drie groepen patiënten die begeleiding krijgen:

Mensen die een TIA hebben gehad.

Mensen van 50 jaar of ouder die een beroerte (CVA) hebben gehad.

Mensen jonger dan 50 jaar die een beroerte (CVA) hebben gehad.

In de app, waar welke twee weken een vragenlijst ingevuld moet worden, kunnen de patiënten ook informatie opzoeken over een beroerte en aangeven of een afspraak in het ziekenhuis wel of niet door moet gaan.

Nieuwe angiokamer Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft zijn angiokamer vernieuwd met de Philips Azurion Flexarm Clarity IQ. Deze geavanceerde technologie maakt 3D-beelden en beperkte CT-scans tijdens ingrepen mogelijk, wat de precisie verhoogt. Patiënten ervaren minder belasting, bijvoorbeeld bij behandelingen van bekkenpijn, vleesbomen of plasklachten.

De kamer is geschikt voor intensieve zorg en sluit aan op de hybride operatiekamer en hartkatheterisatiekamer, wat samenwerking tussen interventieradiologie, vaatchirurgie en cardiologie bevordert. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over een eigen polikliniek voor interventieradiologie, waardoor snelle beoordeling en behandeling mogelijk zijn.

Researchwebsite UMCU in de prijzen

Het UMC Utrecht heeft de Dutch Interactive Award gewonnen voor zijn vernieuwde researchwebsite. Deze website, gelanceerd in oktober 2024, is ontworpen om het wetenschappelijk onderzoek van het ziekenhuis beter zichtbaar en vindbaar te maken. Dankzij moderne functionaliteiten en een gebruiksvriendelijke opzet kunnen onderzoekers nu eenvoudig een eigen 'group site' creëren binnen het platform, compleet met dynamische content zoals teaminformatie en onderzoeksnieuws.

De vakjury prees het platform om zijn slimme contentstructuur en gebruiksvriendelijke presentatie, wat bijdraagt aan effectievere kennisuitwisseling. De website is een belangrijke stap in het bevorderen van Open Science en versterkt de internationale zichtbaarheid van het UMC Utrecht.

Groen licht voor transformatieplan Revant

Revion, het samenwerkingsverband van de revalidatiecentra Revant, Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland, heeft goedkeuring gekregen voor de voorbereidingsfase van het transformatieplan ‘Revion in Beweging’. Dit plan wordt gefinancierd met IZA-transformatiegelden van Zilveren Kruis en CZ.

Het transformatieplan richt zich op drie pijlers: hybride zorg via ‘Revion Thuis’, data-gedreven en waardegedreven behandelingen, en betere samenwerking in de keten via ‘Revion in het Netwerk’. Digitalisering speelt een centrale rol. De voorbereidingsfase, die tot na de zomer loopt, wordt benut om programmamanagement in te richten en projectteams te starten. Het doel is toekomstbestendige, efficiënte en patiëntgerichte revalidatiezorg.

Twee nieuwe bestuursleden bij het Maasstad

Het Maasstad Ziekenhuis heeft per 1 juni 2025 twee nieuwe leden benoemd in de raad van bestuur: Kobien Mijland-Bessems en Anneke van der Leeuw – van Beek. Zij versterken het bestuursteam, dat naast huidig bestuurder Sander Dekker bestaat uit drie leden met complementaire profielen: algemeen bestuurlijk, bedrijfsvoering en medisch inhoudelijk.

Kobien Mijland-Bessems heeft ruime ervaring als leidinggevende en bestuurder in de zorg, onder andere bij De Hoogstraat Revalidatie en het St. Antonius Ziekenhuis. Haar expertise ligt op het gebied van organisatieontwikkeling, digitalisering en samenwerking binnen zorgnetwerken. Binnen het bestuur zal zij het profiel bedrijfsvoering vervullen.

Anneke van der Leeuw – van Beek is gynaecoloog en heeft bestuurlijke ervaring binnen het medisch specialistische bedrijf van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met haar achtergrond slaat zij een brug tussen zorginhoud en organisatie, en neemt zij het medisch inhoudelijke profiel op zich.

