Toekomst artsenonderwijs onder de loep

Als het aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ligt zijn artsen van de toekomst breed inzetbaar, moeten ze domeinen met elkaar kunnen verbinden en dragen zo bij aan zorg én preventie, binnen en buiten de muren van het ziekenhuis. Deze ambitie stond onlangs centraal tijdens de bijeenkomst over het Geneeskundig Opleidingscontinuüm en de Actieplannen Meer Extramurale Artsen. Meer dan honderd deelnemers uit het zorgveld gingen met elkaar in gesprek over hoe ze de ambitie kunnen realiseren.

Geneeskundestudenten, artsen, opleiders, beleidsmakers en vertegenwoordigers van onder meer de ministeries VWS en SZW samen om de toekomst van het artsenonderwijs te bespreken. De kracht van deze bijeenkomst lag volgens de deelnemers in het gedeelde gevoel van urgentie: de druk op de zorg vraagt om fundamentele veranderingen in opleiding en praktijk. “Meer extramurale artsen is geen optie, maar noodzaak,” stelde Menno Reijneveld, voorzitter van de Actieplannen Meer Extramurale Artsen. “Met dit project bouwen we aan een beweging die verschil maakt.”

Gezondheid en preventie

De bijeenkomst bood ruimte voor inspiratie én actie. In korte presentaties werd duidelijk hoe het gehele opleidingscontinuüm – van geneeskundestudie tot medisch specialisme – kan worden vernieuwd. Zo werd gepleit voor meer aandacht voor extramurale leerervaringen, een transmuraal aniosschap nieuwe stijl, flexibiliteit in opleidingsprofielen en het belang van rolmodellen en mentale veerkracht in de praktijk.

In interactieve sessies werkten de aanwezigen gezamenlijk aan vervolgstappen. De oogst van deze sessies werd meegenomen in een afsluitend debat. Vice-decaan Martine de Bruijne (NFU) benadrukte daarin het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid: “Alle regionale partners en umc’s kunnen bijdragen aan een curriculum dat meer gericht is op gezondheid en preventie.”

Overgang van opleiding naar werk

Ook voor jonge artsen is het essentieel dat de overgang van opleiding naar werk soepeler verloopt. “We moeten hen de ruimte geven om zich breed te oriënteren, binnen én buiten het ziekenhuis,” aldus Jacqueline de Graaf, voorzitter van het project Visie Opleidingscontinuüm. Capaciteitsorgaan-voorzitter Cisca Joldersma benadrukte daarbij het belang van flexibiliteit en aansluiting bij de wensen van nieuwe generaties dokters.

De bijeenkomst was een volgende stap in het bouwen aan een toekomstbestendig opleidingscontinuüm. Alle betrokken partijen spraken uit verder te willen samenwerken aan een onderwijssysteem dat artsen opleidt die passen bij de veranderende zorgvraag én duurzaam bijdragen aan een gezonde samenleving. “Er is al veel bereikt,” concludeerde Eddy Hilbert (VWS), “maar we moeten dit momentum vasthouden en doorpakken.” Vorig jaar deed de wetenschappelijke NFU-commissie Preventie ook aanbevelingen om de kennis rondom preventie te versterken.