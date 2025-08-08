Toekomstbestendige zorg Lelystad, ‘Jij zorgt, AI noteert’, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg in de regio Lelystad, de transitie van VZVZ taken naar MedMij en het zorgbudget voor langdurige zorg in 2026. Verder aandacht voor een toegekende subsidie voor het project ‘Jij zorgt, AI noteert’ van het LUMC en HagaZiekenhuis en enkele bestuurswisseling bij Medisch Spectrum Twente (MST).

Bouwen aan de zorg van de toekomst

De gemeente Lelystad en ziekenhuis St Jansdal slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg in de regio. Gezamenlijk werken zij aan de realisatie van een nieuw ziekenhuis en een innovatieve zorgcampus die aansluit op de behoeften van inwoners en zorgprofessionals. Na een positieve haalbaarheidsstudie streven beide partijen ernaar om in de zomer van 2025 een intentieovereenkomst te sluiten over de grondverkoop, gevolgd door een definitieve koop- en realisatieovereenkomst in november 2025. De opening van het nieuwe ziekenhuis wordt voorzien eind 2029.

Bestuursvoorzitter Leonie Boven benadrukt het belang van kwaliteit, duurzaamheid en innovatie in het nieuwe ziekenhuis. Na ingebruikname van dit ziekenhuis zal het oude pand aan de Ziekenhuisweg plaatsmaken voor een zorgcampus met ruimte voor zorgwoningen, eerstelijnszorg, welzijnsvoorzieningen, onderwijs en groen. Volgens wethouder Dennis Grimbergen vormt de campus een investering in de vitaliteit van Lelystad, waar gezondheid, wonen en leren samenkomen. Verdere planontwikkeling gebeurt in samenwerking met regionale partners en inwoners.

Transitie MedMij en VZVZ

De overdracht van taken van VZVZ naar Stichting MedMij is eerder dan gepland succesvol afgerond, dankzij de inzet van beide organisaties. De transitie volgt op de wens van MedMij om meer regie te voeren over eigen beheer, ondersteund door een aangepaste governance en volledige financiering door het ministerie van VWS. Ondanks de herziening van samenwerkingen blijven VZVZ en MedMij nauw samenwerken aan projecten zoals Mitz, het MedMij Afsprakenstelsel en Koppeltaal-modulediensten.

Zorgbudget langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat er in 2025 voldoende budget beschikbaar is om de uitgaven voor langdurige zorg te dekken. Op basis van twee voorspelmethoden zal naar verwachting €710 tot €736 miljoen van het totale budget onbenut blijven, zo'n 1,8% tot 1,9 procent. Deze ruimte ontstaat vooral doordat de groei van het aantal zorgindicaties afneemt, met name in de sector verpleging en verzorging.

Daarnaast daalt het aantal wachtenden in de langdurige zorg, vooral binnen deze sector. Hoewel deze ontwikkeling positief is, blijft voorzichtigheid geboden: het is nog onzeker of de trend zich in de tweede helft van 2025 voortzet. Het ministerie van VWS start daarom een onderzoek naar de oorzaken van deze daling. Voor 2026 kunnen kostprijsonderzoeken in de gehandicaptenzorg, langdurige ggz en de normatieve huisvestingscomponent (nhc) invloed hebben op beleidsregels en budgetruimte. Deze factoren zijn niet meegenomen in de huidige voorspellingen voor het budget van 2025.

Subsidie voor ‘Jij zorgt, AI noteert’

Het HagaZiekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangen een subsidie van het Citrienfonds voor hun gezamenlijke project ‘Jij zorgt, AI noteert’. Dit initiatief, onderdeel van het programma Anders werkt beter, onderzoekt hoe bestaande AI-technologie kan worden ingezet om gesprekken tussen verpleegkundigen en patiënten automatisch en gestructureerd vast te leggen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het doel is om de administratiedruk te verminderen, de verslaglegging te verbeteren en meer tijd vrij te maken voor directe patiëntenzorg.

Terwijl artsen al vaker gebruikmaken van AI voor registratie, bestaat er nog geen vergelijkbare oplossing voor verpleegkundigen. Het project richt zich specifiek op het automatiseren van opnamegesprekken en wordt samen met verpleegkundigen op de werkvloer ontwikkeld. CNIO Joost Sijtsma benadrukt het belang van verpleegkundig onderzoek binnen het project, om te toetsen of de technologie daadwerkelijk bijdraagt aan werkdrukverlaging, betere documentatie en meer werkplezier voor verpleegkundigen.

Bestuurswisselingen bij MST

Bij Medisch Spectrum Twente (MST) vinden per eind 2025 enkele belangrijke bestuurswisselingen plaats. Voorzitter Jan den Boon gaat in november met pensioen, na ruim tien jaar betrokken te zijn geweest bij strategische en organisatorische ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Hij wordt per 1 december 2025 opgevolgd door Joyce Berger-Roelvink, die sinds 2021 al bestuurder is bij MST en een sleutelrol speelt in regionale en landelijke zorginitiatieven. De Raad van Toezicht roemt haar koersvaste leiderschap in een complex zorglandschap.

Daarnaast is Miriam Vollenbroek-Hutten herbenoemd voor een nieuwe termijn in de Raad van Bestuur. Zij draagt onder meer verantwoordelijkheid voor innovatie, wetenschap en onderwijs. Volgens de Raad van Toezicht levert zij een belangrijke bijdrage aan de toekomstgerichte positionering van MST. Eino van Duyn, oncologisch chirurg en voormalig voorzitter van de Vereniging Medische Staf van MST, treedt per 1 november 2025 toe tot het bestuur. Hij brengt brede ervaring en bestuurlijke ambitie mee.

Met deze samenstelling beschikt MST vanaf eind 2025 over een sterk en complementair bestuursteam dat klaar is om de grote uitdagingen in de zorg aan te pakken en de positie van MST als regionaal topklinisch ziekenhuis verder te versterken.

