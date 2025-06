Toolkits ondersteunen effectief gebruik technologie in ouderenzorg

Om zorgorganisaties te ondersteunen met implementatie en opschaling van technologie in de langdurige zorg, hebben Waardigheid en trots voor de toekomst (W&tt, programma Vilans) en Zorgvernieuwing in Versnelling (ZVIV) vijf praktische implementatietoolkits ontwikkeld. Deze toolkits bieden een stappenplan met gerichte tips en hulpmiddelen, afgestemd op specifieke zorgprocessen.

Met behulp van de toolkits kunnen zorgverleners leren van eerdere ervaringen en valkuilen vermijden. De vijf kits zijn sinds begin dit jaar beschikbaar om organisaties te begeleiden bij verandering en implementatie, vertelde Sanne van der Weegen (projectleider digitale zorg bij Vilans), in een recente editie van ICT&health.



De ouderenzorg zet inmiddels zorgtechnologie veelvuldig in om hybride en digitale zorgprocessen mogelijk te maken. Iedere ouderenzorgorganisatie die dit doet, leert daarvan, aldus Van der Weegen. “Het is zonde als die kennis niet wordt verspreid. De behoefte aan effectieve inzet van zorgtechnologie is overal in de ouderenzorg groot, vanwege de groeiende zorgvraag door de vergrijzing en de personeelsproblematiek.”

Technologiespecifieke toolkits

Reden genoeg voor Vilans om toolkits specifiek per technologie te ontwikkelen. In het veld werd al een aantal van dergelijke technologiespecifieke toolkits ontwikkeld, zoals die voor de Momo bedsense door Anders Werken in de Zorg en die voor de medicijndispenser door de Vliegwielcoalitie. W&tt heeft samen met deze partijen, brancheorganisaties en andere zorgvernieuwers bepaald welke toolkits nog ontwikkeld zouden moeten worden en wie dat oppakt.



De keuze viel op:

Hybride zorg en ondersteuning met beeldschermcontact;

Spraakgestuurd rapporteren;

Externe leefcirkels;

Dagstructuurondersteuning;

Expertise op afstand.

Naar aanleiding hiervan hebben W&tt en Zorgvernieuwing in Versnelling de handen in elkaar geslagen. Een logische samenwerking, stelt Samantha di Rocco (senior adviseur bij Vilans). “W&tt helpt om de langdurige zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Zorgtechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Zorgvernieuwing in Versnelling is een beweging die inzet op het versnellen van activiteiten om zo innovatief en digitaal mogelijk te werken in de ouderen- en thuiszorg.”

Praktisch aan de slag

De vijf toolkits zijn inmiddels af en gepubliceerd. “Dat ze er zijn gekomen, laat zien hoe groot de behoefte van zorgorganisaties is om te kunnen versnellen in de implementatie van zorgtechnologie”, onderstreept Di Rocco. “De urgentie wordt gevoeld. De meeste partijen willen niet meer pionieren, maar op een heel praktische manier aan de slag en gebruik maken van de ervaring die andere organisaties al hebben opgedaan.”



Verpleegzorgorganisaties in de ouderenzorg kunnen vanaf nu zelf met de vijf toolkits aan de slag en de zorgtechnologieën implementeren. “Als ze vragen hebben of behoefte hebben aan begeleiding, zijn wij er vanuit W&tt voor hen. We ondersteunen zorgorganisaties ook met maatwerk via coaches”, stelt Van der Weegen afsluitend.

Heeft u dit artikel gemist? Lees het terug in ICT&health 1. Of lees het in ons online magazine.