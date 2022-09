Tracking & tracing app lokaliseert lichaamsmateriaal

Er zijn enorm veel logistieke processen in ziekenhuizen. Een goede patiëntlogistiek kan bijvoorbeeld wachtrijen voorkomen en zorgen voor efficiëntere werkprocessen. Maar ook het optimaliseren van de logistieke processen omtrent producten en materialen wordt almaar belangrijker. Bravis ziekenhuis heeft hierin een unieke stap gezet door als eerste ziekenhuis in Nederland een tracking & tracing app in te zetten voor het volgen van lichaamsmaterialen binnen en buiten het ziekenhuis. De tracking & trace app is door Bravis ziekenhuis samen met het bedrijf Blyott ontwikkeld. Boxen met lichaamsmateriaal zoals bloedmonsters en weefsels kunnen nu zowel binnen als buiten het ziekenhuis nauwkeurig worden gevolgd.

20.000 transporten

Een belangrijke ontwikkeling want de logistiek rondom lichaamsmaterialen is indrukwekkend. In het ziekenhuis vinden bijvoorbeeld ruim 20.000 transporten plaats met lichaamsmateriaal en medicijnen die worden vervoerd tussen laboratoria, poliklinieken, beeldvorming, pathologie, OK’s en apothekers.

Mark Sijstermans, teamleider logistiek bij het Bravis ziekenhuis vertelt op de website van het ziekenhuis: “Bij dergelijke grote aantallen is het niet vreemd als een box zoekraakt, maar dat willen we dus voorkomen. Voor de patiënt is het vervelend als hij langer moet wachten of zelfs opnieuw bloed of materiaal moet afgeven. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf dat ons kon helpen en kwamen daarbij uit bij tracking & monitoringsbedrijf Blyott.”

Tracking & tracing via tags

De app kan zijn werk doen doordat er op de binnenkant van de boxen tags zijn geplakt. Het signaal van de tags wordt verstuurd naar mobiele locators die in verbinding staan met de app, waardoor op elk moment tracking & tracing plaats kan vinden en betrokkenen weten waar een box nu precies is. Belangrijk hierbij is wel dat vervoerders de boxen met hun app scannen bij vertrek maar ook bij aflevering. De tag controleert ook de temperatuur in de boxen en geeft een alarmsignaal zodra die een kritieke waarde bereikt. De ervaringen met het nieuwe systeem zijn volgens betrokkenen goed. Het werd eerst met goed gevolg getest en nu is Bravis het eerste ziekenhuis in Nederland met zo’n innovatief systeem. Het is mooi dat het systeem goed werkt maar het is nog belangrijker dat er tot nu toe dankzij de app geen boxen meer zoek raken.