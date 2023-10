Traumanet: online platform rondom trauma

Marsman promoveerde in 2021 op een onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten. Het nieuwe online platform Traumanet.nl (online vanaf 10 oktober) richt zich op trauma en herstel. Trauma is een breed begrip, zonder heldere definitie.

Vaak wordt met trauma een ingrijpende gebeurtenis bedoeld maar feitelijk betekent het woord trauma ‘verwonding’. Die verwonding kan door een concrete gebeurtenis ontstaan, maar ook door dingen die iemand juist chronisch heeft gemist. Zoals voldoende aandacht en voorspelbaarheid. Op Traumanet ligt de focus niet op de gebeurtenis maar op de verwonding.

Trauma veelvoorkomend

Ongeveer 80% van de Nederlanders maakt gedurende het leven minimaal één potentieel traumatische ervaring mee. Je spreekt van een trauma als het niet goed lukt om de ervaring te verwerken. Uit veelvuldig onderzoek is bekend dat trauma een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van tal van psychische klachten en lichamelijke klachten zoals: auto-immuunziekte, hart- en vaatziekten en chronische pijn.

Een relatief grote groep kan met trauma te maken hebben. Behalve het individu dat de traumatische ervaring opdoet, raakt het ook mensen in zijn of haar omgeving. Op het gebied van trauma’s ontwikkelde het Trimbos-instituut eerder al de digitale ‘Hulp in de buurt kaart’.

Gebrek aan capaciteit en kennis

De vraag naar ondersteuning en naar gespecialiseerde behandeling voor trauma gerelateerde klachten is enorm. De capaciteit van de gezondheidszorg om aan deze vraag te kunnen voldoen is veelal ontoereikend. Ook is het zorgaanbod erg versnipperd waardoor mensen niet of moeilijk de hulp vinden die ze nodig hebben.

Gebrek aan de juiste, specialistische kennis om mensen doeltreffend te kunnen helpen, ontbreekt vaak. Al met al factoren die ervoor zorgen dat er soms verkeerde diagnoses worden gesteld of dat er niet-passende behandelingen worden gestart. Traumanet.nl wil op één centrale plek informatie, verhalen en handvatten delen.