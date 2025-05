Treant neemt regie in zorgtransformatie

Zorggroep Treant zet een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg in de regio Drenthe. Met goedkeuring van de Snelle Toets door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ kan Treant haar visie op regionale zorgvernieuwing nu verder concretiseren in een transformatieplan. Het driejarige plan beoogt zowel de ziekenhuiszorg als ouderenzorg fundamenteel te hervormen. Hiervoor vraagt de organisatie een tijdelijke bijdrage van 15 miljoen euro uit de IZA-transformatiegelden.

De zorgtransformatie wordt vormgegeven via een gestructureerd programma, met als speerpunten waardevolle zorg, slim organiseren en netwerkzorg & maatschappij. Binnen deze thema’s worden concrete projecten uitgerold, waarbij samenwerking met regionale partners zoals huisartsen en andere zorgaanbieders centraal staat. De inzet is om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in Drenthe te waarborgen, ondanks de toenemende zorgvraag en een krimpende arbeidsmarkt.

Zorgprofessional aan het roer

Treant positioneert de zorgprofessional nadrukkelijk als drijvende kracht achter de veranderingen. Artsen en verpleegkundigen nemen eigenaarschap over inhoudelijke trajecten en bepalen, binnen de kaders van passende zorg, de richting van innovaties. “We zien de urgentie om versneld anders te werken,” aldus bestuursvoorzitter Paula Nelissen. “In 2028 voorzien we een tekort van 575 fte zorgprofessionals. Om dit het hoofd te bieden, zetten we in op hybride en digitale zorg, arbeidsbesparende technologie en een efficiëntere organisatie van zorg.”

Het transformatieplan streeft ernaar om de verwachte personeelstekorten in 2028 voor de helft te reduceren in de ziekenhuiszorg en met een kwart in de ouderenzorg. Ook moet drie kwart (75%) van de verwachte groei in ziekenhuiszorg en de helft in ouderenzorg worden opgevangen via de nieuwe werkwijzen.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Treant is ook een van de partijen die sinds begin 2024 in vier proeftuinen samenwerken aan oplossingen voor toekomstbestendige ouderenzorg. De proeftuinen zijn gebaseerd op het Stepped Care-model, waarbij zorg in fasen wordt aangeboden, afgestemd op de behoeften van de oudere. Dit model stelt inwoners in staat om eerst binnen hun gemeenschap ondersteuning te zoeken, waarna indien nodig professionele zorg wordt ingezet. Deze aanpak bevordert dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Allemaal initiatieven die het belang van regionale samenwerking en innovatieve zorgmodellen om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken benadrukken. Door de krachten te bundelen en zorg op maat te bieden, wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van ouderen, met als resultaat een efficiëntere en effectievere zorgverlening.

IZAgelden als katalysator

Het ministerie van VWS stelt via het Integraal Zorgakkoord (IZA) in totaal 2,8 miljard euro beschikbaar om dergelijke zorgtransformaties mogelijk te maken. Zorgverzekeraars reageren positief op het initiatief van Treant: “Het plan is ambitieus en raakt aan cruciale thema’s voor het toekomstbestendig houden van de zorg in Drenthe.”