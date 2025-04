Treant zet digitale stap in hartzorg met thuismonitoring

Treant Zorggroep biedt hartpatiënten sinds kort de mogelijkheid om via digitale monitoring ook thuis onder toezicht te blijven. Dankzij het gebruik van de innovatieve SenseLink-recorder kunnen patiënten hun dagelijkse leven hervatten, terwijl zorgverleners in het ziekenhuis real-time inzicht houden in de hartactiviteit. De technologie maakt het mogelijk om op afstand een hartfilmpje (ECG) te maken en eventuele hartritmestoornissen vroegtijdig te detecteren.

De introductie van de SenseLink-technologie markeert voor Treant Zorggroep een belangrijke stap op het pad naar toekomstbestendige zorg. Dankzij deze ontwikkeling hoeven patiënten met hartritmestoornissen minder vaak naar het ziekenhuis, terwijl de kwaliteit en veiligheid van de zorg behouden blijven. De nieuwe werkwijze past binnen de bredere beweging richting digitale en hybride zorg, waarbij monitoring en begeleiding steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden.

Compacte, draagbare recorder

SenseLink is een compacte, draagbare recorder die via plakkers op het lichaam ECG-metingen verricht. Deze wordt in het ziekenhuis door zorgmedewerkers aangesloten, waarna de patiënt naar huis kan. Vanaf dat moment wordt de hartactiviteit van de patiënt op afstand en in real-time gevolgd. Artsen en verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie kunnen op basis van deze gegevens tijdig ingrijpen bij afwijkingen in het hartritme. Dit verkleint de kans op complicaties, vermindert het aantal ziekenhuisopnames en verhoogt de kwaliteit van leven.

De SenseLink-recorder is flexibel inzetbaar: zowel als Holter voor kortdurende metingen van 24 tot 48 uur, als eventrecorder voor langdurige monitoring tot maximaal 30 dagen. Hiermee vervangt de technologie meerdere oudere apparaten en wordt de zorg gestroomlijnd. De toepassing van dezelfde apparatuur binnen alle drie de ziekenhuislocaties van Treant – Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal – vergroot bovendien de uniformiteit en efficiëntie in de zorgverlening. Voor de implementatie zijn medewerkers van de afdeling Cardiologie speciaal getraind.

Patiëntvriendelijk ontwerp

Een belangrijk voordeel van SenseLink is de verbeterde meetkwaliteit in combinatie met een patiëntvriendelijk ontwerp. Dankzij de in serie geschakelde sensoren zijn er minder losse kabels nodig, wat het draagcomfort aanzienlijk verhoogt. Dit is vooral van belang bij langdurige monitoring. Bovendien is het niet langer nodig om de gegevens achteraf uit te lezen: zorgverleners kunnen de data direct live bekijken en beoordelen. Hierdoor ontstaat sneller inzicht in het verloop van de metingen, wat leidt tot adequatere en meer gepersonaliseerde zorg.

Thuismonitoring hartpatiënten

Enkele weken geleden schreven wij over een innovatieve sensor voor thuismonitoring bij patiënten met ernstig hartfalen die bij het St. Antonius Hartcentrum toegepast wordt. De draadloze CardioMEMS HF-sensor, ter grootte van een paperclip, wordt via een katheter in de longslagader geplaatst en meet dagelijks de druk in dit bloedvat. Patiënten hoeven thuis slechts enkele minuten per dag op een speciaal kussen met antenne te liggen; de meetgegevens worden automatisch doorgestuurd naar het medisch team. Indien nodig past het team direct de medicatie aan. Dankzij de passieve technologie is vervanging van de sensor niet nodig; deze blijft levenslang functioneren. Deze innovatieve technologie speelt in op de groeiende behoefte aan hybride zorg: efficiënter, patiëntgerichter en toekomstbestendig.

Al in 2020 voerden onderzoekers van het Hart Long Centrum Leiden een studie uit waaruit geconcludeerd werd dat thuismonitoring van hartpatiënten even effectief is als traditionele poliklinische zorg. Voor die studie ontving de helft van de hartpatiënten reguliere zorg met vier polikliniekbezoeken binnen een jaar, terwijl de andere helft 'The Box' meekreeg: een thuismonitoringspakket met een bloeddrukmeter, weegschaal, hartritmemonitor en stappenteller, verbonden met het elektronisch patiëntendossier via een smartphone. Twee polikliniekbezoeken werden vervangen door e-consulten. Na een jaar waren er geen significante verschillen in bloeddrukcontrole tussen de groepen. De onderzoekers concluderen dat digitale zorg via thuismonitoring gelijkwaardige zorg levert als traditionele face-to-face zorg.