TRICH-score helpt artsen bij behandeling patiënten na een ICH

Onderzoekers van HKU Stroke en de afdeling Geneeskunde van de School voor Klinische Geneeskunde van de LKS Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Hong Kong (HKUMed) hebben de TRICH-score ontwikkeld. Dit innovatieve klinische hulpmiddel is ontworpen om artsen te helpen bij het effectief identificeren van patiënten met een intracerebrale hematoom (ICH) of hersenbloeding die baat zouden hebben bij het vroegtijdig voorschrijven van drievoudige antihypertensieve medicatie.

De TRICH-score voorziet in een kritieke behoefte in de hypertensiezorg na ICH door tijdige en effectieve bloeddrukcontrole te vergemakkelijken. Het heeft ook het potentieel om het risico op herhaling van een hersenbloeding en daaropvolgende beroertes aanzienlijk te verminderen. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in Neurology.

Hypertensiebeheer met telegeneeskunde

Naast de TRICH-score voert HKU Stroke een afzonderlijk onderzoek uit naar het gebruik van telegeneeskunde voor hypertensiebeheer bij ICH-patiënten, om hun aanpak van patiëntenzorg verder te verbeteren.

ICH, de op één na meest voorkomende vorm van een beroerte, is verantwoordelijk voor 40 tot 50 procent van alle sterfgevallen als gevolg van een beroerte in Nederland (data uit 2023) en is een belangrijke oorzaak van langdurige invaliditeit. Effectieve bloeddrukcontrole na een ICH is cruciaal voor het verbeteren van de langetermijnresultaten, maar het kan een uitdaging zijn omdat veel patiënten vaak een ernstige hypertensie hebben.

Eerder onderzoek door HKU Stroke toonde aan dat de meeste ICH-patiënten er niet in slagen hun bloeddruk onder controle te houden, waardoor het risico op herhaling van ICH, daaropvolgende beroertes en overlijden aanzienlijk toeneemt. Vaak zijn minstens drie bloeddrukverlagende medicijnen nodig, maar veel patiënten krijgen om verschillende redenen geen passende behandeling. Er is ook bezorgdheid over de risico's van overbehandeling en overmatige verlaging van de bloeddruk, wat kan leiden tot meer bijwerkingen, vooral bij oudere patiënten.

TRICH-score

De TRICH-score is ontwikkeld door MBBS-studenten Adrian So Ching-hei en Charming Yeung onder toezicht van Dr. Teo Kay-cheong, klinisch assistent-professor van de afdeling Geneeskunde, School of Clinical Medicine van HKUMed, en plaatsvervangend directeur van HKU Stroke. Het klinisch hulpmiddel is gevalideerd in drie lokale ziekenhuizen - het Buttonjee ziekenhuis, het Yan Chai ziekenhuis en het Prinses Margaret ziekenhuis - op basis van een cohort van 462 ICH-patiënten in het Queen Mary ziekenhuis.

De TRICH-score bestaat uit vijf eenvoudige klinische voorspellers: leeftijd, geslacht, nierfunctie, bloeddruk bij opname en de aanwezigheid van ischemische hartziekte. Met dit scoresysteem kunnen zorgverleners patiënten identificeren die snel een agressieve behandeling nodig hebben, waardoor de bloeddruk snel kan worden behandeld terwijl de risico's van overbehandeling en bijwerkingen van medicatie in gevallen met een lager risico worden geminimaliseerd.

Bloeddruk monitoring

Dr. Teo benadrukte het belang van effectieve bloeddrukcontrole na een ICH. “Dit stelt artsen in staat om de juiste behandeling op het juiste moment te geven,” legde hij uit. Omdat ICH-patiënten vaak een ernstigere hypertensie hebben, zijn er nieuwe benaderingen nodig voor het beheer van hypertensie in deze populatie.

“Patiënten met slecht gecontroleerde hypertensie lopen tot vier keer meer risico op een ICH en beroerte, wat kan leiden tot aanzienlijke invaliditeit of overlijden”, zei hij. “De TRICH-score kan clinici helpen bij het vroegtijdig voorschrijven van drievoudige antihypertensiva. Het gebruik van combinatie-antihypertensiepillen verdient de voorkeur om de therapietrouw te verbeteren.”

Dr. Teo benadrukte de rol van telegeneeskunde bij het verbeteren van het hypertensiemanagement. Naast de TRICH-score is HKU Stroke bezig met het pioniersonderzoek MOBILE-ICH (MOBILE health intervention in IntraCerebral Hemorrhage survivors) om de veiligheid en werkzaamheid van telegeneeskunde te onderzoeken voor het beheer van hoge bloeddruk bij ICH-patiënten. “Het onderzoekstraject van de afgelopen drie jaar was uitdagend, maar ik heb waardevolle kennis opgedaan en vond de ervaring de moeite waard en zinvol”, zegt Charming Yeung, die net is afgestudeerd aan HKUMed.

In Nederland startte het Catharina Ziekenhuis vorig jaar met thuismonitoring voor patiënten met hoge bloeddruk. Via de 'Thuismeten-app' kunnen patiënten hun bloeddruk op vaste tijden thuis meten en de gegevens digitaal naar het ziekenhuis sturen. Naast bloeddrukmetingen kunnen ook andere relevante gegevens, zoals gewicht en lichamelijke activiteit, worden ingevoerd. Bij afwijkende metingen ontvangt een verpleegkundig specialist of monitoringsverpleegkundige een melding om contact op te nemen met de patiënt voor eventuele aanpassingen in behandeling of medicatie. De app biedt tevens leefstijladvies en herinneringen voor medicatie-inname

Preventie

Aangezien ICH een ernstige aandoening is, is preventie ook cruciaal. Effectieve screening en beheer van hypertensie bij het grote publiek kan het risico op het ontwikkelen van deze ziekte aanzienlijk verlagen. Helaas bleek uit een ander onderzoek dat tot 80% van de ICH-patiënten van 55 jaar of jonger een niet-gediagnosticeerde of onbehandelde hoge bloeddruk heeft.

Dr. Gary Lau Kui-kai, directeur van HKU Stroke en klinisch universitair hoofddocent neurologie aan de afdeling geneeskunde van de School of Clinical Medicine van HKUMed, benadrukte de noodzaak van het aanpakken van hypertensie, niet alleen bij patiënten met een beroerte, maar ook bij de algemene bevolking. “Hypertensie, tegenwoordig de belangrijkste aanpasbare risicofactor voor beroertes, blijft vaak onopgemerkt. Veel patiënten met een beroerte, vooral jongere mensen, hebben een niet-gediagnosticeerde of onbehandelde hoge bloeddruk. De beroerte zou voorkomen kunnen worden door vroegtijdig ingrijpen bij hypertensie.”