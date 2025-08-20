Twee berichten informatiestandaard Acute Zorg klaar voor praktijktest

Twee vernieuwde berichten binnen de informatiestandaard Acute Zorg zijn nu beschikbaar in een testversie. Het gaat om de ambulanceoverdracht en de SEH-terugkoppeling. Nictiz nodigt softwareleveranciers in de ambulance- en ziekenhuiszorg uit om deze berichten actief te testen in de praktijk. De vernieuwde berichten moet de overdracht van acute patiëntinformatie efficiënter en veiliger maken. Nictiz, kenniscentrum voor digitale informatievoorziening in de zorg, zet met deze testversies een belangrijke stap richting verbetering van gegevensuitwisseling binnen de acute zorg.

De informatiestandaard Acute Zorg omvat in totaal 23 berichten. Nictiz vernieuwt deze gefaseerd in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en leveranciers. Na een eerste alfaversie die was bedoeld voor een globale beoordeling, volgt nu een betaversie die geschikt is voor praktijktests. De feedback die daaruit voortkomt, wordt verwerkt in een zogenoemde kandidaat-release. Deze vormt de basis voor kwalificatie en definitieve publicatie, gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

Ambulanceoverdracht: drie worden één

Een belangrijke vernieuwing zit in de technische samenvoeging van drie losse berichten tot één gestandaardiseerd bericht: de ambulanceoverdracht. Dit bericht wordt vóór aankomst van de patiënt verstuurd naar de spoedeisende hulp.

Belangrijke wijzigingen in deze ambulanceoverdracht zijn:

Nieuwe SNOMED-codes en verbeterde waardelijsten;

Duidelijker dataconcepten en HL7-constructies, zoals voor lateraliteit (de plaats van een letsel: links of rechts).

Ook het bericht dat de Spoedeisende Hulp (SEH) na overdracht terugstuurt naar de ambulancedienst is vernieuwd. Deze SEH-terugkoppeling bevat informatie die ambulanceprofessionals gebruiken om zorgkwaliteit en patiëntveiligheid te verbeteren. Zo zijn de diagnoses en communicatiegegevens eenduidiger omschreven. En de regels voor meervoudige gegevensinvoer zijn aangescherpt.

Grote impact op de keten

De vernieuwde berichten zijn bedoeld voor toepassing in de gehele acute zorgketen: bij alle 25 ambulanceregio’s én in alle ziekenhuizen in Nederland. De praktische input van softwareleveranciers is dan ook essentieel om tot een breed gedragen en werkbare standaard te komen. De betaversies zijn nu beschikbaar via Nictiz. Leveranciers en betrokken partijen worden actief uitgenodigd om feedback te leveren. Vragen of input kunnen gedeeld worden via de Nictiz Servicedesk, onder de categorie Acute zorg.

De informatiestandaard Acute Zorg werd in 2020 geïntroduceerd. Het doel was om zorgprofessionals op de SEH via standaardberichten sneller en beter voor te bereiden op patiënten die per ambulance werden binnengebracht. Met de vernieuwde ambulanceoverdracht is de gegevensoverdracht nu nog beter. Lees in magazine 4 dat 22 augustus 2025 verschijnt ook meer over de ambulanceoverdracht en het programma ‘Met spoed beschikbaar’.