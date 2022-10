Twee grote digitale gezondheidsplatforms integreren

Dr. Mohammad Al-Ubaydli, oprichter van het in het VK gevestigde Patients Know Best, en Prof Daan Dohmen, oprichter van het Amsterdamse Luscii, gaan op grote schaal samenwerken. De diepgaande integratie van beide digitale gezondheidsplatforms gaat zorgen voor meer mogelijkheden voor patiënten. Beide grote spelers op het gebied van digitalisering dromen ervan dat patiënten toegang krijgen tot de gezondheidszorg zonder een arts te bezoeken. Die mogelijkheid komt in ieder geval snel dichterbij voor honderdduizenden patiënten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk die beide platforms gebruiken.

Slim monitoringplatform

Luscii is een slim remote monitoring platform dat controles voorkomt terwijl zorgverleners op afstand virtueel een vinger aan de pols houden. Een belangrijke rol speelt hier de Thuismeten app. Die app vraagt onder meer op gezette tijden hoe het thuis gaat. KI analyseert de data van een patiënt en geeft via het EPD een seintje als iets niet helemaal in orde lijkt. Tevens coacht de app patiënten waar mogelijk en geeft hij mensen handvatten voor zelfzorg.

Door thuismeten, educatie en contact op afstand, krijgt de patiënt met behulp van de app meer regie over zijn of haar zorgproces. Het Luscii-platform analyseert alle gegevens en als er afwijkingen worden geconstateerd, wordt direct een zorgprofessional geïnformeerd. Tegenwoordig gebruiken artsen en verpleegkundigen het platform om op afstand meer dan 50 aandoeningen te bewaken, zoals hartfalen, COPD en zwangerschapshypertensie.

Persoonlijk Gezondheidsdossier

PKB is ook een digitaal platform, maar is expliciet ontworpen om gezondheids- en sociale zorgverleners te helpen patiëntgegevens samen te brengen met de eigen gegevens van de patiënt zélf. Zo wordt één beveiligd Persoonlijk Gezondheidsdossier (PHR) voor de patiënt gerealiseerd. Patiënten kunnen inloggen om toegang te krijgen tot alles, van afspraakbrieven en testresultaten tot hun multidisciplinaire zorgplannen. Om patiënten in staat te stellen een actieve rol te spelen in hun gezondheid en welzijn, kunnen ze speciaal ontworpen hulpmiddelen gebruiken om hun gezondheidstoestand te monitoren en te volgen.

Digitale gezondheidsplatforms: samen sterker

De integratie van beide digitale gezondheidsplatforms leidt volgens de oprichters tot het zogeheten 2+2=5 effect ofwel synergie. Zodra de monitoringmogelijkheden van Luscii worden geïntegreerd met Patient Knows Best Personal Health Record, hoeven patiënten die het platform gebruiken niet naar de dokter te gaan voor regelmatige controles omdat ze dit rechtstreeks vanuit huis kunnen regelen. Op basis van het bewakingsprogramma op afstand dat door de arts of verpleegkundige is geactiveerd, worden patiënten op de hoogte gebracht om metingen uit te voeren, vragenlijsten in te vullen of zelfzorgadvies te krijgen.

Wachtlijsten verkorten

De kunstmatige intelligentie van Luscii informeert een zorgprofessional wanneer aandacht nodig is. De uitkomsten hiervan worden ook teruggekoppeld naar de patiënten via hun PHR. Voor patiënten betekent dit dat ze al hun zorgcommunicatie op één plek hebben en begeleid worden tijdens hun patiëntenreis. Voor artsen en verpleegkundigen betekent dit dat ze meer tijd hebben omdat ze alleen de patiënten hoeven te zien die het nodig hebben. Tot slot is het op deze manier mogelijk om de capaciteit te vergroten en de wachtlijsten te verkorten. De samenwerking tussen de twee partijen zal zowel in Londen als in Nederland van start gaan. De integratie is weer een belangrijke stap in het beschikbaar maken van digitale gezondheid voor alle burgers in beide landen, zoals beloofd door zowel de Nederlandse overheid als de NHS.