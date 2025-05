Tweede subsidieronde implementatie en opschaling valpreventie

Gemeenten, GGD’en en zorgaanbieders kunnen vanaf nu opnieuw subsidie aanvragen voor coaching bij de inzet van technologie binnen de Ketenaanpak Valpreventie. De tweede subsidieronde voor Implementatie- en opschalingscoaching Technologie voor Valpreventie is officieel van start gegaan. De subsidie ondersteunt organisaties bij de implementatie of de opschaling van technologische innovaties en procesverbeteringen die bijdragen aan valpreventie bij ouderen.

Dit sluit aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarin het terugdringen van valincidenten onder ouderen een belangrijke doelstelling is. Organisaties kunnen tot maximaal € 20.000, - subsidie aanvragen. Hiermee kunnen zij onder meer een externe coach inhuren die adviseert over de inzet van technologie en begeleiding biedt bij het implementatietraject. Daarnaast kan een deel van het budget (maximaal € 5.000, -) worden besteed aan de inzet van intern personeel of de aanschaf van technologie.

Ketenaanpak Valpreventie

De regeling richt zich specifiek op organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Ketenaanpak Valpreventie. Die ketenaanpak bestaat uit vier stappen: het opsporen en het screenen van ouderen met verhoogd valrisico, het aanbieden van valpreventieve interventies en het doorverwijzen naar structureel beweegaanbod. Technologie kan hierin een belangrijke, ondersteunende rol spelen, bijvoorbeeld via valdetectiesystemen, digitale screeningsinstrumenten of beweegapps.

Aanvraag

De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot dinsdag 8 juli 2025 om 14.00 uur via de website van ZonMw. De toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als het budget vóór de deadline is uitgeput, sluit de regeling eerder. Voor vragen of ondersteuning bij de aanvraag organiseert ZonMw korte online informatiebijeenkomsten van 12:00 tot 12:30 uur op woensdag 4 juni en woensdag 25 juni a.s. Daarnaast is ZonMw bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur via 070-3495004 of via e-mail: zorgvoorinnoveren@zonmw.nl. Meer weten of direct aanvragen? Meer informatie is hier te vinden.

Valincidenten bij ouderen kunnen grote gevolgen hebben. Naast het feit dat ze zich hierbij ernstig kunnen verwonden, neemt ook de zelfredzaamheid na een val vaak af. Er zijn al tal van innovaties ontwikkeld of in ontwikkeling voor de verschillende stappen van deze ketenaanpak. Zo zijn onderzoekers van het Eindhovense Santeon-ziekenhuis Catharina al enkele jaren bezig met een onderzoek naar het voorspellen van valpartijen bij opgenomen patiënten. En in het St. Antonius Ziekenhuis, een Santeon-ziekenhuis in Utrecht, zijn alle oude bedden vervangen door 290 slimme exemplaren met valpreventie.