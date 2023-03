Uitbreiding revalidatie op afstand bij Adelante

Met behulp van de nieuwe SET-subsidie gaat Adelante toepassingen voor revalidatie op afstand, zoals beeldbellen en het Adelante Oefenportaal van Telerevalidatie.nl, inzetten bij alle andere diagnosegroepen binnen de revalidatiekliniek. Bovendien wil Adelante de huidige applicaties verbeteren en beter integreren met het elektronisch patiënten dossier (EPD).

Een ander doel is de duurzame implementatie van blended behandelprogramma’s. Onder andere door een deel van de fysieke zorg, waar mogelijk, te vervangen door zorg op afstand, met bijpassende financieringsafspraken.

Revalidatie op afstand

Blended care wordt bij Adelante ingezet om revalidatie op afstand te kunnen realiseren. Dat zorgt ervoor dat de patiënt meer regie krijgt over zijn revalidatieproces en dat hij of zijn intensiever aan de revalidatie en revitalisatie kan werken.

Patiënten kunnen met behulp van blended care en revalidatie op afstand makkelijker zelfstandig oefenen. Bovendien kunnen ze ook beter worden geïnformeerd over hun behandeling. Patiënten geven aan dat ze hierdoor niet alleen minder afhankelijk zij van anderen, maar dat het ook makkelijker wordt om hun familie bij het revalidatieproces te betrekken. En, ook niet onbelangrijk, blended care en revalidatie op afstand zorgt voor een verlaging van de werkdruk van zorgprofessionals en mantelzorgers.

“In de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten behaald met het opschalen van revalidatie op afstand, maar er is ook nog veel te winnen om onze digitale revalidatie voor nog meer cliënten toegankelijk te maken. Met deze subsidie willen we nu doorpakken”, vertelt Margreet Meems, projectleider e-health bij Adelante. Samen met CZ wordt op dit moment ook onderzoek gedaan naar de financiële effecten en financieringsmodellen./

Stimuleringsregeling E-health Thuis

In 2020 ontving Adelante ook al een SET-subsidie. Toen lag de focus op de inzet van e-health toepassingen bij patiënten met centraal neurologisch letsel (hersenletsel, cerebrale parese of dwarslaesie). Deze behandelprogramma’s waren, en zijn, in het bijzonder zeer geschikt om middels een e-health toepassing aan te bieden.

De subsidie die in 2020 toegekend werd, is daarnaast ook gebruikt voor de optimalisatie van werkprocessen. Denk daarbij ook aan het verbeteren van digivaardigheid van de patiënt bij intake.