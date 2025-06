Uitbreiding thuismonitoring ASZ, Langer thuiswonen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de uitbreiding van het aantal operaties met ondersteuning van thuismonitoring in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en een samenwerking tussen ZuidOostZorg en woningcorporatie Accolade met als doel het mogelijk te maken voor ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Verder ook aandacht voor het Máxima Medisch Centrum (MMC) dat is uitgeroepen tot de meest aantrekkelijke werkgever van Nederland in de non-profit sector en de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij GGZ Rivierduinen.

ASZ breidt thuismonitoring uit

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft het aantal operaties dat in aanmerking komt voor thuismonitoring uitgebreid. Zo is deze zorg op afstand, na de ingreep, nu ook beschikbaar voor een liesbreuk-, navelbreuk-, middenrifbreukoperatie of galblaasverwijdering. Daarmee is het ASZ het eerste Nederlandse ziekenhuis dat thuismonitoring voor deze behandelingen aanbiedt. Jaarlijks gaat het om 700 tot 1000 patiënten.

Via een app ontvangen patiënten informatie en beantwoorden zij vragen over hun herstel. De monitoring start een week voor de operatie en duurt vier weken. Medewerkers houden contact bij klachten. Patiënten ervaren de app als laagdrempelig en hebben meer regie over hun herstel. Dankzij deze aanpak vervallen standaardcontroles, waardoor artsen meer tijd krijgen voor andere patiënten. Deze uitbreiding volgt op eerdere positieve ervaringen met thuismonitoring bij chronisch zieken.

Langer zelfstandig thuiswonen

ZuidOostZorg en woningcorporatie Accolade zijn een strategische samenwerking aangegaan om ouderen in Smallingerland te helpen langer zelfstandig thuis te wonen. In een tweejarige pilot rond locatie Rispinge in Drachten worden 27 appartementen van Accolade als ‘zorgappartementen’ ingezet voor mensen die zorg nodig hebben maar nog zelfstandig zijn. ZuidOostZorg mag bewoners met een zorgvraag voordragen, die binnen de toewijzingsregels voorrang krijgen.

De woningen zijn verbonden met zorglocatie Rispinge, waardoor bewoners gebruik kunnen maken van activiteiten en zorg dichtbij huis hebben. Het initiatief sluit aan bij de WOZO-doelstellingen en is gericht op het bieden van duurzame woon- en zorgoplossingen. Zo hoeven bewoners niet meer te verhuizen als hun zorgvraag toeneemt, en kunnen zij in hun vertrouwde omgeving blijven met passende ondersteuning. De samenwerking onderstreept het belang van integrale dienstverlening tussen zorg en wonen, met als doel een betere kwaliteit van leven voor ouderen en minder merkbare systeemgrenzen voor de bewoner.

Randstad Award voor Máxima MC

Máxima Medisch Centrum (MMC) is uitgeroepen tot de meest aantrekkelijke werkgever van Nederland in de non-profit sector en wint daarmee de Randstad Award 2024. Na vorig jaar op de tweede plek te zijn geëindigd, staat MMC dit jaar bovenaan. De erkenning is gebaseerd op een groot onafhankelijk onderzoek onder werkenden en niet-werkenden, dat wereldwijd wordt uitgevoerd. MMC scoort hoog op reputatie, baanzekerheid en interessant werk.

Bestuurslid Carlijn de Ruijter benadrukt dat de fijne werksfeer en sterke samenwerking binnen MMC bijdragen aan deze waardering, zowel op de werkvloer als daarbuiten. ““We scoren vooral goed op reputatie, baanzekerheid en het bieden van interessant werk. Dat we de aantrekkelijkste werkgever zijn in de non-profit zegt veel over hoe we in MMC met elkaar samenwerken. Ik zie het dagelijks terug in de fijne onderlinge werksfeer en de goede samenwerking. Daarmee maken we het verschil, voor elkaar en voor de patiënt. Blijkbaar delen we dat ook in onze privéomgeving: dat is het beste bewijs.”

Nieuwe RvT-voorzitter bij GGZ Rivierduinen

Op 20 juni zal Trienke Stellema starten als voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Rivierduinen. Zij neemt dan het stokje over van Guido van Woerkom die na een zittingstermijn van 8 jaar afscheid neemt.

"Het interessante en aantrekkelijke van een kerninstelling in de geestelijke gezondheidszorg zit voor mij in het grote, steeds toenemend maatschappelijk belang ervan. En in de professionaliteit en betrokkenheid van de medewerkers van GGZ Rivierduinen in het bijzonder. De psychiatrie kent complexe vraagstukken. Als toezichthouder bij Rivierduinen draag ik graag bij aan de beantwoording daarvan", aldus Stellema.

