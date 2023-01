UMC Utrecht start 24/7 thuismonitoring acuut zieke patiënten

Breteler noemt de thuismonitoring-proef op de verpleegafdeling liever geen pilot, maar een proof of principle. Want er ligt een hoop onderzoek en kennis aan de basis van COVERED, waaronder haar eigen promotieonderzoek en het Europese project Nightingale. Nu is het tijd voor de proef op de som. “We hebben veel kennis. Hiermee halen we ook het bewijs en de best practices op dat we acuut zieke patiënten veilig 24/7 kunnen monitoren”, zegt ze.

Europese samenwerking

Binnen EU-project Nightingale heeft het UMC Utrecht enkele jaren geleden samen met vier andere Europese academische centra gezocht naar betrouwbare sensortechnologie voor het 24/7 monitoren van patiënten. Daar is het Checkpoint Cardio-systeem uitgekomen. Breteler: “De sensor meet iedere minuut vitale functies. De data worden realtime naar een beveiligde cloudomgeving gestuurd, zodat ons Medisch Regiecentrum kan meekijken.”

Dit Medisch Regiecentrum monitort al een tijdje – vooral chronisch zieke – patiënten die overdag op gezette tijden klachten en waarden doorgeven. Met de sensor hoeft de patiënt zelf niets te doen. De data gaan automatisch naar het regiecentrum, dat inmiddels 24/7 bezet is, voornamelijk door studenten Verpleegkunde en Geneeskunde.

Proef met thuismonitoring

Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde werd de afgelopen maanden als proef met het Checkpoint Cardio-systeem gewerkt. “De verpleegafdeling is een veilige omgeving waar we medische protocollen kunnen opzetten, aanpassen en valideren om te achterhalen wat we tegen gaan komen als we dit naar de thuisomgeving verplaatsen”, aldus Breteler. “Wanneer moeten we bijvoorbeeld bij verslechtering contact opnemen met de patiënt of naasten?”

De eerste maanden leverden direct inzichten op: “De signalerende functie werkt goed: we hebben al een aantal keer gezien dat verpleegkundigen snel actie konden ondernemen, omdat ritmestoornissen, koorts of een lage saturatie direct werden opgemerkt. Tegelijkertijd merkten we dat we soms te strak op de klassieke drempelwaarden zaten, terwijl de relatie tussen verschillende waarden en trendveranderingen betere indicatoren bleken te zijn. Op basis daarvan hebben we het protocol bijgewerkt, want je wilt voorkomen dat je onnodig extra zorgvraag gaat creëren.”

Meer hierover en hoe dit alles werkt lees je in het diepte-interview met Martine Breteler in ICT&health 1, die op 17 februari verschijnt.