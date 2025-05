UMCG: AI krijgt vaste plek in de zorg

AI gaat een vaste plek in de zorg krijgen: daarvan is Bart Scheerder overtuigd. Maar zo ver is het nu zeker nog niet, weet de business developer AI bij UMCG Innovation Center. Alle reden voor het Groningse UMC om Scheerder als kwartiermaker van het applied AI accelerator lab aan te stellen. Hier werken onderzoekers, tech-deskundigen en clinici hiervoor samen aan toegepaste oplossingen met AI. Niet alleen voor het eigen ziekenhuis, zo vertelde scheerder in een eerdere uitgave van ICT&health, maar ook met het oog op opschalen naar de bredere gezondheidszorg.

Het UMCG wil voorop lopen als het gaat om de ontwikkeling van praktische AI-toepassingen in de zorg. Recent nog liet het academisch ziekenhuis weten dat het de mogelijke komst van een AI-Factory in Groningen ondersteunt. Zo’n AI Factory combineert opslag- en rekenkracht, toegang tot eigen databronnen en relevante kennisinstellingen en talent. Stephanie Klein Nagelvoort – Schuit, vicevoorzitter van de RvB van het UMCG, stelde afgelopen april dat het ontzettend belangrijk is om een dergelijke faciliteit in de eigen regio te hebben.

Betere zorg, minder werkdruk

Betere zorg door AI – denk aan diagnostiek of minder fouten in de overdracht van informatie – maar ook minder werkdruk voor overbelast personeel door automatisering van taken en administratielasten. Dat is de dubbele belofte van AI voor de zorg. Hoe dat in de praktijk te brengen, dat is waar het Groningse applied AI accelerator lab zich mee bezig houdt. Het is volgens Scheerder een investering in de langere termijn, zo vertelde hij in ICT&health 6, 2024.



“De wijze waarop iemand werkdruk of juist werkplezier ervaart, is subjectief. Als je het aanpakt, levert het niet meteen financiële baten op. Dat gebeurt pas op langere termijn, bijvoorbeeld doordat er minder burn-outs zijn. Daardoor is dit een lastige businesscase. Toch hebben we bij UMCG met elkaar gezegd: op het gebied van werkdruk en werkplezier kunnen we écht iets veranderen. Als we hiermee aan de slag gaan, kunnen we een transformatie in gang zetten in de gezondheidszorg. Daarvoor zijn nú stappen nodig. En gelukkig is het bestuur van ons UMC hier ook erg enthousiast over.”

Ziektebeelden detecteren

Enkele voorbeelden onderstrepen het belang van AI-toepassingen in de zorg. Zo vertelde adjunct-hoogleraar en afdelingshoofd Radiologie Derya Yakar in april hoe zij middels AI ziektebeelden kan detecteren en voorspellingen kan doen over wanneer patiënten welke behandeling nodig hebben.



Samen met het Radboud UMC voerde Yakar een onderzoek uit waarbij zowel AI als radiologen 10.000 MRI-beelden van patiënten met prostaatkanker bestudeerden. De computermodellen scoorden beter dan de radiologen. “We zijn zeker nog niet zover dat we volledig op de modellen kunnen vertrouwen”, benadrukt Yakar. “Het systeem ziet ook dingen over het hoofd. Maar als je een model goed traint en het dan op een dataset loslaat, heeft dat ontzettend veel waarde voor zowel de arts, die meer tijd overhoudt, als voor de patiënt, die beter geholpen wordt.”

Samenvattingen maken

En er is in Groningen nóg een interessant voorbeeld. Hoeveel medisch specialisten zitten niet om tien uur ‘s avonds hun afspraken op de poli van de dag erna voor te bereiden? Scheerder: “Bij ons heel veel. We zien dan een piek in het aantal inlogs in ons EPD.”



Door AI in te zetten kunnen samenvattingen razendsnel gemaakt worden. Het lezen daarvan en eventueel nog wat verdere naslag kost de artsen daardoor veel minder tijd. “Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en UMCG hebben een studie gedaan waarin we artsen een samenvatting lieten schrijven van een dossier, wat gemiddeld zeven minuten kostte”, vervolgt Scheerder. “AI kan dit in vijftien seconden, en de kwalitatief doet niet onder voor een arts.”

Het testen van zo’n nieuwe functionaliteit doet het ziekenhuis eerst klein: bij één of twee specialisten. Scheerder: “Daarna schalen we verder: van een team naar een afdeling enzovoorts. Daar maken we vooraf een roadmap voor. Zodat wát we ontwikkelen, ook echt voet aan de grond kan krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk.”

Samen het wiel uitvinden

Het UMCG is niet de enige die hard aan de weg timmert met AI. Sterker nog: in zo ongeveer ieder UMC gebeurt dit volgens Scheerder. En ook sommige algemene ziekenhuizen experimenteren er al mee, zoals eerdergenoemde ETZ. Reden te meer om goed met elkaar in dialoog te blijven. “We moeten voorkomen dat we gaan dubbelen, en op verschillende plekken hetzelfde wiel uitvinden. Laten we nu in Nederland op zijn minst samenwerken op dit vlak.”



