Unilabs neemt geautomatiseerde labs van Atalmedial over

Het landschap van de diagnostische sector in Nederland is door de toevoeging van een bekende diagnostische en trombosezorgspecialist aan het netwerk van Unilabs blijvend veranderd. De recente samenvoeging versterkt het streven naar het vormen van een landelijk dekkend netwerk van specialistische laboratoria. Jeroen van Roon, de CEO van Unilabs, licht toe: “De kracht van onze organisatie bestaat uit teamwork, robuuste partnerschappen en kennis. Gezamenlijk leggen we de basis voor een toekomst waarin de gezondheid van onze cliënten vooropstaat.”

Volautomatische labs

Deze strategische stap betekent een uitbreiding met een volautomatisch laboratorium, waardoor de capaciteit en technologische mogelijkheden aanzienlijk zijn toegenomen. De focus ligt op het behouden van de kwaliteit van service, terwijl men tegelijkertijd ook blijft streven naar verdere optimalisatie. De fusie faciliteert investeringen in lokale innovatie en de ontwikkeling van digitale processen en de implementatie van intelligente technologieën en het benutten van wereldwijde kennis.

Vooral de huisartsen en verloskundigen zullen profiteren van deze technologische vooruitgang, doordat er een geheel gedigitaliseerd proces ontstaat van aanvraag tot uitslag. De bloedafnamecapaciteit is aanzienlijk uitgebreid, vooral in de regio Groot Amsterdam, met de toevoeging van meer dan honderd nieuwe locaties. Deze uitbreiding leidt tot een aanzienlijke verbetering in de toegankelijkheid en beschikbaarheid van diensten over het hele land.

Koploper diagnostische diensten

Het samengaan met Atalmedial is een belangrijke nieuwe groeistap. In 2020 werd al een samensmelting met Saltro gerealiseerd, waarmee Unilabs koploper werd onder Nederlandse diagnostische serviceverleners. Innovatieve projecten, zoals een groot laboratorium voor coronadiagnostiek met de capaciteit voor meer dan 10.000 PCR-tests dagelijks, zijn het bewijs van de deze vooruitgang. Met deze nieuwe expansie en andere samenwerkingen met hightech organisaties, is Unilabs nu een prominente speler in de Nederlandse zorgsector die dankzij haar schaalgrootte klaar is voor uitdagingen in de toekomst.