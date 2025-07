Universiteit Twente en ziekenhuizen zoeken naar slimme zorg met AI

De Universiteit Twente doet in samenwerking met ziekenhuizen veel onderzoek naar de vraag hoe AI kan worden toegepast voor het detecteren en voorspellen van aandoeningen. Op dit moment zijn de data vaak nog beperkt. Maar de eerste waardevolle voorbeelden zijn er al wel, zo blijkt uit een artikel in de eerstvolgende editie van ICT&health.

Diagnostiek voor epilepsie efficiënter, goedkoper en 24/7 beschikbaar maken met automatische analyse voor interpretatie van het EEG. Primaire leverkanker – een steeds vaker voorkomende ziekte waarvan het risico niet te voorspellen is door bloedtesten – met behulp van AI voorspellen op basis van bestaande MRI-beelden van patiënten met chronische leverziekte. Uitlegbare kunstmatige-intelligentiemodellen om de ernst van psoriasis geautomatiseerd te beoordelen op basis van gestandaardiseerde, hoogwaardige klinische foto’s.



Het zijn drie sprekende voorbeelden van onderzoek naar de mogelijkheden om AI te gebruiken in medisch onderzoek. Het belang ervan is duidelijk. Visuele beoordeling van epileptiforme ontladingen op een hersenfilmpje is tijdrovend. Primaire leverkanker wordt vaak te laat ontdekt. En de dermatologische zorg staat onder druk door snelle toename van huidkankerpatiënten.

Verkennen AI-toepassingen

Bij de Universiteit Twente spelen twee onderzoekers een belangrijke rol in het verkennen van deze AI-toepassingen. Stéphanie van den Berg, universitair hoofddocent Research Methodology and Data Analysis, en Maryam Amir Haeri: universitair docent en computerwetenschapper. Bij de UT werkt ze nu als thema-coördinator Gezondheid bij de faculteit BMS.



“Hier werken veel mensen uit verschillende invalshoeken met elkaar samen”, vertelt ze. “Ook mensen die zich bezighouden met de ethiek van en de communicatie over zorgtechnologie en met mentale gezondheid.”



Het AI-onderzoek waarmee zij zich bezighouden, vraagt om samenwerking tussen de wetenschap en de kliniek. “Meestal komt de kliniek naar ons toe”, zegt Van den Berg. “Voor het AI-voorspelmodel voor primaire leverkanker bijvoorbeeld werden we benaderd door MDL-arts Maureen Guichelaar van Medisch Spectrum Twente. En voor het psoriasis-model was dit dermatoloog Tanja Vogel uit hetzelfde ziekenhuis.”

Graag in gesprek

Voor dergelijke samenwerkingen staan de twee onderzoekers graag open. “Als we met afdelingen in ziekenhuizen in gesprek gaan, merken we dat ze nog niet altijd de data hebben om een onderzoek mee te kunnen starten”, stelt Amir Haeri. “Maar door met ze in gesprek te gaan, ontstaat een basis om daar gericht aan te gaan werken. Zelf data verzamelen is dan onderdeel van het onderzoeksvoorstel.”



Als de data er wel is, is die niet altijd schoon, vult Van den Berg aan. “Bovendien zijn de patiëntaantallen vaak te beperkt of zit er te weinig informatie in. Ook ontbreken soms labels van de patiënten. Data van slechts één ziekenhuis wordt bovendien door wetenschappelijke tijdschriften niet geaccepteerd als basis voor een publicatie. Daarvoor zijn data van meerdere ziekenhuizen nodig.”

Lees het hele artikel in ICT&health 4, die op 22 augustus verschijnt.