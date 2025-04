Upgrade informatiestandaard zorgt voor betere ambulanceberichten

De informatiestandaard Acute Zorg, ontwikkeld door Nictiz, krijgt dit jaar een belangrijke update. Versie 2.5.0 van de standaard moet zorgen voor een betere gegevensuitwisseling tussen ambulance en ziekenhuis zodat de spoedzorg sneller en beter wordt geïnformeerd. Gert Koelewijn, productmanager bij Nictiz, legt op de website van ‘Met spoed beschikbaar’ uit dat deze standaard onmisbaar is om verschillende ICT-systemen in de acute zorgsector op elkaar af te stemmen.

Door de vernieuwing krijgen de zorgverleners die het nodig hebben op het juiste moment de gegevens en kunnen die inzien. De upgrade richt zich op vier belangrijke ambulanceberichten: vooraankondiging, interventie & beloop, overdracht en de SEH-terugkoppeling. Deze vier zijn cruciaal voor de samenwerking tussen ambulancediensten en spoedeisende-hulpafdelingen.

Verbeteringen in versie 2.5.0

In versie 2.5.0 zijn veel verbeteringen doorgevoerd, zoals de vervanging van verouderde SNOMED-codes en de toevoeging van de G-standaard, waardoor medicatiegegevens vanuit de ambulance direct bruikbaar zijn op de SEH. Dit versterkt niet alleen de medicatiebewaking, maar verhoogt ook de veiligheid en de efficiëntie van de zorg.

Een ander belangrijk voordeel is dat ambulanceberichten nu naar alle relevante ziekenhuisafdelingen kunnen worden gestuurd, zoals cardiologie of neurologie. Dit maakt het mogelijk om de informatie direct bij de juiste specialist onder te brengen, wat kostbare tijd kan besparen in acute situaties.

Kwalificatieproces om te testen

De nieuwe versie is ontwikkeld in samenwerking met een expertpanel van onder andere zorgverleners, leveranciers en organisaties als Ambulancezorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Door deze betrokkenheid uit het veld sluit de standaard ook daadwerkelijk aan op de praktijk.

Zorginstellingen en leveranciers moeten nu hun interesse kenbaar maken om met versie 2.5.0 te gaan werken. Naar verwachting starten de eerste tests in het derde kwartaal van 2025. Na succesvolle afronding van het kwalificatieproces kunnen zorgverleners begin 2026 profiteren van de verbeterde informatiestandaard. Zie voor meer informatie de informatiestandaard Acute zorg en Nictiz Acute Zorg.

De informatiestandaard Acute Zorg werd in 2020 geïntroduceerd. Het doel was om zorgprofessionals op de SEH via standaardberichten sneller en beter voor te bereiden op patiënten die per ambulance werden binnengebracht. In 2021 is de informatiestandaard ook vernieuwd om zo beter aan te sluiten op de behoeften met daarbij een verbetering van de patiëntveiligheid en van de kwaliteit van de informatieverstrekking.