Maastricht UMC+ pioniert met stralingsvrije 3D-visualisatie bij vaatchirurgie

Vaatchirurgen van het Maastricht UMC+ hadden eind oktober een wereldprimeur. Als eersten gebruikten ze de LumiGuide, om met Fiber Optic RealShape katheters en voerdraden tijdens een operatie in 3D-beelden weer te geven. Deze techniek, ontwikkeld door Philips samen met onder meer het Maastricht UMC+, maakt gebruik van licht in plaats van de gebruikelijke röntgenstraling en zorgt voor betere beelden in 3D tijdens de operatie.