Van data naar direct resultaat voor patiënten dankzij technologie

In het Catharina Ziekenhuis werken onderzoekers Anouk van Diepen en Tom Bakkes aan technologie die direct aan het ziekenhuisbed het verschil maakt. Hun promotieonderzoek, in samenwerking met de TU/e en e/MTIC, richt zich op comfortabelere beademing en snellere detectie van achteruitgang bij patiënten. Met slimme simulaties en voorspellende algoritmes tillen zij de intensivecarezorg naar een hoger niveau – veiliger, menselijker en meer afgestemd op de patiënt.

Wat begon als een academisch onderzoek groeide uit tot technologie met tastbare impact op de zorgpraktijk. In vijf jaar tijd ontwikkelden Anouk van Diepen en Tom Bakkes elk een innovatieve oplossing die de zorg op de intensive care én verpleegafdelingen slimmer maakt. Hun gezamenlijke promotiedag aan de TU/e werd bekroond met een mini-symposium over monitoring in de IC-zorg – een erkenning voor hun waardevolle bijdrage aan het veld.

Computermodellen en algoritmen

Anouk richtte zich op de afstemming tussen patiënt en beademingsmachine. “Beademing werkt alleen goed als die precies aansluit bij het ademritme en de behoefte van de patiënt,” zegt ze. Door computermodellen te ontwikkelen die de long simuleren als een ballon, maakte zij zichtbaar wat er gebeurt als de samenwerking tussen mens en machine stokt. Het doel: minder ongemak, minder schade en een sneller herstel.

Tom ontwikkelde op zijn beurt een algoritme dat op verpleegafdelingen vroegtijdig verslechtering bij patiënten signaleert. Op basis van labwaarden, vitale functies en patiëntkenmerken voorspelt het systeem wie risico loopt op IC-opname of overlijden. “Zo kunnen zorgverleners gerichter ingrijpen,” vertelt hij. Zijn algoritme, oorspronkelijk afkomstig uit de VS, werd aangepast aan de Nederlandse context en wordt binnenkort in een pilot getest in het Catharina Ziekenhuis.

Versnelling tijdens coronapandemie

Tijdens de coronapandemie werd het belang van hun werk extra duidelijk. Terwijl de IC’s volliepen, kreeg hun onderzoek versnelling. Inmiddels zijn de technologieën rijp voor klinische toepassing. Tom blijft als postdoc betrokken bij het ziekenhuis, als brug tussen wetenschap en praktijk. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd binnen het e/MTIC-consortium, waarin TU/e, Catharina Ziekenhuis, Máxima MC, Kempenhaeghe en Philips samenwerken om medische innovaties sneller van lab naar kliniek te brengen. De technologieën van Van Diepen en Bakkes bewijzen dat data en modellen niet abstract hoeven te zijn, maar direct kunnen bijdragen aan een menselijkere, efficiëntere zorg – precies daar waar het telt: aan het bed van de patiënt.

Ook in andere ziekenhuizen wordt het belang van technologische oplossingen onderkent. Zo loopt in Rijnstate momenteel een proefproject waarbij onderzocht wordt of, en in hoeverre, de inzet van een slimme sensormat het werk van verpleegkundigen kan ondersteunen.