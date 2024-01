Vastlopen zorgstelsel voorkomen door samenwerking

De juiste zorg op de juiste plek moet leiden tot kortere wachttijden. “En ja, dat betekent ook dat een patiënt soms verder moet reizen dan nu”, zegt bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis Bas Wallis de Vries in een interview in Zorgvisie. Volgens de partijen moet de samenwerking geïntensiveerd worden enn de zorg slimmer worden verdeeld. Ook in de regio Hoorn wordt geprobeerd om door een fusie de zorg toegankelijk te houden. Daarom zijn daar met ingang van het nieuwe jaar Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd (GCK) gefuseerd.

Coalitie gaat voor individu

Met de lancering van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg voor 2024-2027 heeft Nederland weer een stap in de richting van een toekomstbestendig gezondheidszorgstelsel gezet. Deze roadmap, die deel uitmaakt van een breder, € 5,7 miljard omvattend innovatieconvenant, mikt op een doordachte evolutie van de zorgsector.

Patiënten kunnen dus niet altijd meer zelf kiezen naar welk ziekenhuis zij gaan. Een onvermijdelijke ontwikkeling, maar wel eentje die volgens de samenwerkingspartijen goed is uit te leggen. Volgens hen gaat het collectief nu voor het individu om zo de essentiële basiszorg meer ruimte te bieden. Door een slimmere indeling wordt bijvoorbeeld de spoedeisende hulp in de regio meer opengehouden.

Sleutelwoord is samenwerking

Het doel is om meer ruimte te creëren door het uitruilen van werkzaamheden. “Het is geen ordinaire koehandel”, zegt manager zorg van Menzis, Wilja Strating. Als voorbeeld noemt zij rectumchirurgie. Dat wordt sinds een aantal maanden in het Martini Ziekenhuis gedaan, terwijl de gewone darmoperaties juist meer in het Ommelander Ziekenhuis worden gedaan. Dat heeft alles te maken met een slimme verdeling van personeel en een goede spreiding van de zorg. Dat kan alleen als je met elkaar samenwerkt, elkaar vertrouwt en informatie met elkaar deelt.

Voorkomen van zorg

Om de wachtlijsten aan te pakken, is het ook belangrijk om te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. Door multidisciplinaire samenwerking wordt voorkomen dat patiënten onnodig ingrijpende behandelingen krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is Beweegzorg Noord. Het aantal patiënten met artrose gaat verdubbelen van 1,5 miljoen naar 3 miljoen tegen 2035. Op dit moment krijgen jaarlijks meer dan 60.000 mensen vanwege artrose een nieuwe heup of knie.

De komende jaren gaat dit aantal toenemen en de wachtlijsten worden langer. Binnen Beweegzorg Noord werken fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen om te voorkomen dat patiënten een gewrichtsvervangende operatie nodig hebben. Orthopeden werken met fysiotherapeuten samen om mensen de juiste, vroegtijdige behandelingen en beweegadviezen te geven. Als klachten dan toch aanhouden of verergeren, dan kan een orthopeed op verwijzing van de huisarts of fysiotherapeut meer gespecialiseerde behandelingen overwegen, inclusief chirurgische ingrepen zoals een gewrichtsvervanging.