Verantwoord en effectief gebruik van gen AI in de zorg

Intensivist en AI-specialist Jessica Workum (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, ETZ) is sinds kort lid van de redactieraad van ICT&health. Zij staat te popelen om haar ervaringen met én enthousiasme over AI in de zorg te delen. Volgens Workum zijn de belangrijkste criteria voor het gebruik van (generatieve) AI in de zorg dat het op een zowel verantwoorde als effectieve manier moet gebeuren. “Houd het enthousiasme over AI vast, want er zit enorm veel potentie in.”



Het ETZ heeft een speciaal team dat is toegewijd aan AI. Het team bestaat uit verschillende ICT’ers en medici en heeft als doel om AI in de volle breedte van de organisatie te waarborgen. Workum legt uit: “De visie en strategie van het ETZ is dat we AI verantwoord en effectief willen toepassen, anticiperend op de toekomst. Daarbij implementeert het ETZ bestaande AI-toepassingen, maar ontwikkelt ze in principe zelf niet. Hiervoor is innovatie- en speelruimte nodig, omdat de snelle veranderingen in het AI-veld betekenen dat tool als geïmplementeerd worden voordat bewezen is dat ze effectief zijn.”

Bijdragen aan doelen

“In de zorg moeten we op zorgvuldige wijze met technologie omgaan”, vertelt Workum. “Hierbij borgen we de privacy van patiënten en leren we zorgverleners hoe ze met AI om moeten gaan. Maar effectief AI-gebruik is net zo belangrijk, want het moet onder de streep wel iets opleveren. AI moet bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dat kan het verbeteren van de kwaliteit van zorg zijn, maar in Nederland is de hoge werkdruk van zorgverleners op dit moment een groter probleem. Daarom is een van de belangrijkste doelen van dit moment het verlagen van die werkdruk, bijvoorbeeld door met behulp van AI de administratieve last van de zorgverlener te verkleinen.”



AI gaat volledig ingebed worden in de maatschappij, en dus ook in de zorg, aldus Workum. “We kunnen niet onder AI uit. We kunnen ons nu ook niet meer inbeelden om in de zorg met papieren patiëntendossiers te werken in plaats van elektronische dossiers. AI mag nu nog relatief nieuw zijn, maar ik verwacht dat het over een paar jaar breed ingezet zal worden in de zorg. Zorgverleners dragen daarin een belangrijke verantwoordelijkheid, omdat zij ook moeten waarborgen dat de implementatie van AI zorgvuldig gebeurt.”

Zelfrijdende auto

De vraag is wanneer een AI-tool goed genoeg is om ingezet te worden in de zorg. “Dat is lastig te bepalen”, vertelt Workum. “Natuurlijk wil je dat implementatie van AI zorgvuldig gebeurt, maar we vergeten soms dat als je onterecht te lang wacht met de implementatie van een effectieve AI-toepassing - alleen omdat je bang bent om een fout te maken - je patiënten mogelijk ook tekortdoet.”



Als voorbeeld beschrijft Workum het uitblijven van goedkeuring voor zelfrijdende auto’s op onze wegen. “Uit onderzoek blijkt dat zelfrijdende auto’s veiliger rijden dan mensen. Maar omdat het verantwoordelijkheidsvraagstuk nog niet is opgelost, zijn zelfrijdende auto’s hier nog niet beschikbaar. Er is een balans die uitmaakt wanneer een innovatie goed genoeg is, en ik denk dat een belangrijk vraagstuk is om te bepalen wanneer dat het geval is.”

