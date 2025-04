Verbeterde Zorg Studio, Certificering ETZ en bestuurswisselingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Verbeterde Zorg Studio van het Amsterdam UMC, waar innovatieve ideeën uitgewerkt worden tot praktische oplossingen en de opening van de vernieuwde afdeling Medische Beeldvorming in het VieCurie ziekenhuis. Verder ook aandacht voor de NEN-certificering van het ETZ en twee aanstaande bestuurswisselingen bij Treant en het ETZ.

Studio voor innovatieve oplossingen

De Verbeterde Zorg Studio van Amsterdam UMC is een samenwerkingsinitiatief waarin verpleegkundigen, technici en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en TU Delft praktische zorgproblemen aanpakken. Door innovatieve oplossingen zoals een stabiele thoraxdrainagepot-houder en verbeterde CTG-banden verbeteren ze patiëntenzorg en werkprocessen. Deze benadering stimuleert innovatie direct vanaf de werkvloer, met als doel efficiëntere en veiligere zorg te bieden. In onderstaande video wordt een voorbeeld gegeven van hoe een idee kan uitgroeien tot een product.

De Verbeterde Zorg Studio van Amsterdam UMC: van idee tot praktijkoplossing.

VieCuri Medische Beeldvorming

In het VieCur ziekenhuis, locatie Venlo, is onlangs de vernieuwde afdeling Medische Beeldvorming in gebruik genomen. Het betreft de oplevering van de tweede fase van de nieuwbouw, met onder meer een nieuwe mammografiekamer, echokamer, moderne kantoren en volledig vernieuwde wachtruimtes. Een belangrijke toevoeging is de inzet van geavanceerde apparatuur, waaronder twee nieuwe mammografieapparaten, waarvan één werkt met contrastvloeistof. Deze techniek vergemakkelijkt het herkennen van borsttumoren bij vrouwen met dicht klierweefsel en kan aanvullende onderzoeken zoals MRI of punctie vaak overbodig maken, wat zowel efficiënter als minder belastend is voor patiënten.

De gehele nieuwbouw is voorzien van de nieuwste technologie, wat zorgt voor snelle en betrouwbare diagnostiek. Het doel is dat patiënten snel geholpen kunnen worden en dat onzekerheid bij de patiënt wordt weggenomen met de beste diagnostiek en behandeling. De bouw is nog niet afgerond; er wordt nog gewerkt aan het nieuwe buckyplein, de nucleaire ruimte en een Multi-Purpose/Angiokamer voor het afbeelden en behandelen van bloedvaten. Daarnaast wordt er verder gebouwd aan het vernieuwde OK-complex, waarvan de eerste zes operatiekamers in juni van dit jaar in gebruik worden genomen, gevolgd door de overige vier medio 2026.

NEN7510 voor ETZ

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft in februari het NEN7510-certificaat ontvangen. Deze certificering bevestigt dat het ziekenhuis voldoet aan strenge eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. Voor patiënten betekent dit dat hun medische gegevens veilig en betrouwbaar worden verwerkt. Het behalen van deze norm onderstreept de inzet van het ETZ voor hoogwaardige digitale zorg en versterkt het vertrouwen in de bescherming van patiëntgegevens. De NEN7510 certificering betekent dat het ziekenhuis garandeert dat:

Gegevens altijd beschikbaar zijn: Onze systemen zijn goed beveiligd tegen verstoringen, zodat zorgverleners dossiers kunnen raadplegen wanneer dat nodig is.

Privacy gewaarborgd blijft: Vertrouwelijke gegevens worden beschermd tegen onbevoegde toegang en datalekken.

Onze medewerkers continu getraind worden: ETZ-medewerkers ontvangen regelmatig trainingen om zorgvuldig en veilig met gegevens om te gaan.

Wij voortdurend verbeteren: We blijven onze beveiligingsmaatregelen evalueren en aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen en dreigingen.

Nieuw RvB-lid voor Treant

Met ingang van 1 mei zal Mark van Houdenhoven toetreden tot de Raad van Bestuur van Treant. Hij zal tevens de functie van Chief Financial Officer (CFO) bekleden. Zijn benoeming door de RvT werd deze week bekend gemaakt. Mark vervulde diverse bestuursfuncties, onder meer bij Careyn, de Sint Maartenskliniek en het HagaZiekenhuis. Naast bestuurder was hij jarenlang bijzonder hoogleraar Economische Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

“Proberen anders te denken en te doen, innoveren, staat centraal in alles wat ik doe. De basis is het samenbrengen van financiën, mensen, zorg, bedrijfsvoering, technologie en processen. Elkaar leren begrijpen over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Op dat kruispunt oplossingen bedenken voor de zorg geeft energie en brengt mensen samen. Treant is een prachtige organisatie en werkt in een regio waar de uitdagingen in de zorg bijzonder groot zijn, zowel in de ziekenhuis- als ouderenzorg. Dit vraagt bij uitstek om anders werken en innovatie. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage aan deze toonaangevende organisatie te mogen leveren. Altijd met hart voor de zorg”, aldus Van Houdenhoven.

Nieuw bestuurslid bij ETZ

Het duurt nog even, maar op 15 oktober zal Esther Donga toetreden tot de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Esther, die al sinds 2013 bij het ETZ werkt, kan bogen op jarenlange ervaring. Daarnaast neemt zij dankzij haar leiderschapsrol in de medische staf ook de nodige kennis en ervaring mee.

“Ik ken het ETZ van binnenuit en voel me sterk verbonden met onze zorg en de mensen”, zegt Donga. “Juist nu we als ziekenhuis voor grote veranderingen staan, wil ik de samenwerking en verbinding binnen én buiten het ziekenhuis verder versterken. Met vertrouwen kijk ik er naar uit om dit samen met Julliëtte van Eerd en Arthur Notermans te gaan doen”, aldus Esther.

