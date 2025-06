Vernieuwd zorgpad longkanker zorgt voor sneller en veiliger herstel

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft een vernieuwd behandelprotocol ingevoerd voor patiënten met longkanker die een chirurgische ingreep ondergaan. Door technologische innovaties, betere voorbereiding en integratie van thuismonitoring kunnen patiënten nu gemiddeld al drie dagen na hun operatie veilig naar huis. Dit nieuwe zorgpad markeert een belangrijke stap richting toekomstbestendige en patiëntgerichte oncologische chirurgie.

Efficiënt herstel dankzij innovatief zorgpad

Het vernieuwde protocol is gefaseerd ingevoerd en richt zich op meerdere verbeterpunten in het zorgtraject, van prehabilitatie tot postoperatieve monitoring. Volgens cardiothoracaal chirurg Thomas van Brakel is de impact groot: “Tien jaar geleden lagen patiënten nog twee weken in het ziekenhuis. Nu is drie dagen het nieuwe uitgangspunt, zonder concessies aan de veiligheid.”

Een belangrijke mijlpaal in dit vernieuwde zorgpad was de overgang van open chirurgie naar Video Assisted Thoracic Surgery (VATS). Bij VATS wordt via kleine incisies geopereerd met een camera en fijne instrumenten, wat leidt tot minder pijn en een sneller herstel. In combinatie met geoptimaliseerde pijnstilling, een verbeterd drainbeleid en het vroegtijdig mobiliseren van patiënten, zorgt dit voor een kortere opnameduur.

Focus op prehabilitatie

Een relatief nieuwe pijler in het protocol is prehabilitatie. Patiënten worden voorafgaand aan de operatie begeleid om hun fysieke en voedingsstatus te verbeteren. “Iedereen wil goed voorbereid zijn, maar weet vaak niet hoe,” aldus Van Brakel. Via een speciale app ontvangen patiënten oefeningen en voedingsadvies, zodat zij fitter en met meer vertrouwen de operatie tegemoet gaan.

Longarts Christi Steendam, gespecialiseerd in thoracale oncologie, ziet dat deze aanpak leidt tot meer zelfregie en betrokkenheid. “Wat thuis kan, doen we thuis. Wat in het ziekenhuis moet, gebeurt hier. Het herstel verloopt beter omdat patiënten zich in hun eigen omgeving prettiger voelen.”

Thuismonitoring met slimme pleister

Een van de meest innovatieve onderdelen van het zorgpad is de inzet van de Healthdot, een slimme pleister die hartslag, ademhaling, activiteit en lichaamshouding meet. Deze gegevens worden continu en op afstand gemonitord. “Zo houden we patiënten na ontslag nauwlettend in de gaten,” zegt Van Brakel. “We kunnen klachten eerder signaleren en heropnames mogelijk voorkomen.” Patiënten ervaren de thuismonitoring als geruststellend. “Ze weten dat er wordt meegekeken. Dat motiveert om actief met het herstel bezig te zijn,” vult Steendam aan.

De data die de Healthdot genereert, vormen een waardevolle bron voor verdere innovatie. Onderzoeker Miriam Scheurwater analyseert de metingen die elke vier minuten worden vastgelegd, veertien dagen lang. In samenwerking met de TU Eindhoven werkt het ziekenhuis aan een predictiemodel dat artsen moet helpen vroegtijdig risico’s op complicaties te signaleren. Daarnaast helpt de data-analyse om het alarmprofiel van de Healthdot beter af te stemmen op longchirurgiepatiënten. “We willen naar een gepersonaliseerd profiel, afgestemd op deze specifieke doelgroep,” aldus Scheurwater.

Uitbreiding thuismonitoring

Bij het Catharina Ziekenhuis wordt al geruime tijd werk gemaakt van het uitbreiden van thuismonitoring. Vooral ook omdat patiënten zo minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te reizen voor routinecontroles. Vanuit het Monitoringscentrum volgen gespecialiseerde verpleegkundigen thuis via app en meetwaarden zoals bloeddruk en suikerspiegel het herstel. Bij afwijkingen schakelen ze snel door naar de betreffende afdeling, wat onnodige ziekenhuisopnames helpt voorkomen.

Het ziekenhuis heeft zich ruim een jaar geleden tot doel gesteld om elk kwartaal nieuwe zorgpaden toe te voegen en participeert in het Santeon-initiatief ‘Zorg bij jou’ om deze aanpak breed uit te rollen.

Regionale samenwerking en toekomstvisie

Het vernieuwde zorgpad voor longkanker is niet alleen van waarde voor patiënten in het Catharina Ziekenhuis. Via het multidisciplinair overleg (MDO) werkt het ziekenhuis samen met instellingen in Weert en Geldrop. Ook deze patiënten profiteren van de nieuwe aanpak en de voordelen van thuismonitoring.

Van Brakel benadrukt het belang van teamwerk: “Goede zorg begint bij een gezamenlijke indicatiestelling en loopt door tot nazorg thuis. Elk onderdeel moet kloppen.” Steendam ziet het vernieuwde protocol als voorbeeld van hoe oncologische zorg efficiënter, veiliger én menselijker kan worden ingericht: “Dit ís de toekomst van de oncologische chirurgie.”