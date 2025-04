Verpleegkundigen zijn de architecten voor de toekomst van de zorg

Dr. Theresa McDonnell, SVP & Chief Nurse Executive bij Duke University Health System, legt uit hoe innovatie, AI-gestuurde hulpmiddelen en samenwerking in de frontlinie het verpleegkundig personeel een nieuwe vorm geven. Ze beschrijft een toekomst waarin verpleegkundigen zich niet alleen aanpassen aan veranderingen - ze leiden ze ook. Duke University Health System is een leider geworden in het aanpakken van de uitdagingen van het verplegend personeel door middel van innovatie.

Kunt u ons vertellen over uw personeelsmodel en hoe het helpt om burn-out te verminderen en retentie te verbeteren?

We benaderen het ontwerp van het personeelsbestand als een kans om inzicht en innovatie in de verpleging te activeren. Ons AI-gestuurde planningsmodel stemt de personeelsbezetting dynamisch af op de vraag van patiënten, waardoor de retentie met 18% verbetert en overwerk met 23% wordt teruggedrongen. De echte innovatie komt echter van de manier waarop we deze tools samen met de verpleegkundigen zelf ontwikkelen.

Duke-verpleegkundigen gebruiken niet alleen technologie, maar ontwerpen deze ook. Via platforms zoals onze Nurse Innovation Summit hebben medewerkers impactvolle oplossingen gecreëerd, zoals VR-gebaseerde veiligheidstraining en slimme standaardisatie van infuuspompen. Deze innovaties verbeteren de zorg omdat ze worden ontwikkeld door degenen die er het dichtst bij staan.

We hebben ook de academische en klinische integratie versterkt door Watts College of Nursing naar onze campus te verplaatsen om systeemdenken vanaf de eerste dag te stimuleren. Dit model positioneert verpleegkundigen als cruciale architecten van de toekomst van de gezondheidszorg, niet alleen als reactie op veranderingen, maar als degenen die deze veranderingen aansturen.

AI-patiëntbewaking is een relatief nieuw terrein in de gezondheidszorg. Hoe reageren Duke-verpleegkundigen op deze hulpmiddelen? Omarmen ze AI als partner in de zorg? Welke stappen hebben jullie ondernomen om ervoor te zorgen dat technologie hun dagelijkse werk verbetert in plaats van overweldigt?

Onze medewerkers geven vorm aan de manier waarop we AI-hulpmiddelen implementeren. AI is een kans om klinische expertise te versterken, niet te vervangen. Onze patiëntmonitoringsystemen maken gebruik van voorspellende analyses om vroegtijdige waarschuwingssignalen aan het licht te brengen en veiligere zorgbeslissingen te ondersteunen, maar deze systemen worden samen met klinische teams ontworpen om relevantie te garanderen.

We implementeren luister- en documentatietools die de administratieve tijd met wel 40% kunnen terugbrengen, zodat verpleegkundigen zich kunnen richten op de interactie met de patiënt. De sleutel is afstemming: technologie moet de realiteit van klinische workflows weerspiegelen.

Door verpleegkundigen er vanaf het begin bij te betrekken, hebben we een cultuur opgebouwd waarin innovatie als een stimulans wordt gezien, niet als een verplichting. Dit partnerschap zorgt ervoor dat AI de zorgverlening verbetert en tegelijkertijd de rol van verpleegkundigen als cruciale besluitvormers in de moderne gezondheidszorg versterkt.

U hebt zich sterk gemaakt voor eerstelijns innovatie door middel van hackathons voor verpleegkundigen. Kunt u een paar opvallende voorbeelden geven waarbij deze aanpak heeft geleid tot zinvolle verbeteringen in de patiëntenzorg of efficiëntie van de workflow?

Onze Nursing Innovation Summits hebben robuuste, door verpleegkundigen ontworpen oplossingen opgeleverd met een meetbare impact. Een opvallend voorbeeld is een virtual reality trainingsplatform voor het deëscaleren van geweld op de werkplek, dat meer dan 5.000 trainingsuren heeft opgeleverd en incidenten in het hele systeem heeft verminderd.

Een ander voorbeeld is het Smart IV Pump Standardization initiatief, dat medicatiefouten met 19% heeft verminderd door het stroomlijnen van workflows en het verminderen van variabiliteit. Onze bedside interpretation tool, ontwikkeld door verpleegkundigen, verbetert de communicatie tijdens kritieke momenten, vooral voor niet-Engelssprekende patiënten.

Door verpleegkundigen de middelen en ondersteuning te geven om prototypes te ontwikkelen en hun ideeën te implementeren, hebben we een cultuur gecreëerd waarin innovatie deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk.

Veel medewerkers in de gezondheidszorg zijn begrijpelijkerwijs voorzichtig als het aankomt op het invoeren van nieuwe technologieën. Wat is jullie aanpak om vertrouwen en enthousiasme voor innovaties zoals AI-gestuurde hulpmiddelen op te bouwen onder jullie verpleegteams?

Vertrouwen begint met inclusie. We nodigen verpleegkundigen uit om innovaties te creëren in plaats van hen te vragen om ze over te nemen. Vanaf het allereerste begin zijn onze teams betrokken bij het ontwerpen, testen en verfijnen van tools zoals AI-ondersteunde planning en omgevingsdocumentatie. Dat gedeelde eigenaarschap schept vertrouwen en duidelijkheid.

We investeren ook in onderwijs dat AI demystificeert en positioneert als een klinische partner voor verpleegkundigen. We hebben gezien dat wanneer verpleegkundigen zien dat technologie wrijvingspunten kan wegnemen en de impact ervan kan vergroten, het enthousiasme vanzelf volgt.

Bij het invoeren van nieuwe technologieën gaat het er niet om verpleegkundigen te overtuigen om de verandering te omarmen, maar om hen in staat te stellen om de verandering te leiden. Als innovatie de werkelijke behoeften weerspiegelt van de mensen die het gebruiken, wordt adoptie een bijproduct van vertrouwen en relevantie.

Hoe kunnen zorgstelsels vanuit uw ervaring een balans vinden tussen de drang naar digitale transformatie en de menselijke, relationele kant van verpleging, die zo centraal staat in de patiëntenzorg?

Digitale transformatie en menselijke verbinding zijn onderling afhankelijk. Wij zien technologie als een middel om de relationele kern van de verpleegkunde te versterken. Hulpmiddelen zoals ambient documentation en AI-ondersteunde ontslagplanning verminderen de administratieve belasting, waardoor verpleegkundigen meer tijd krijgen om vertrouwen op te bouwen, aandachtig te luisteren en patiënten en hun families goed te begeleiden.

We balanceren innovatie door elke beslissing te baseren op klinische relevantie. Verpleegkundigen bepalen mee hoe technologie wordt ingezet, zodat deze ondersteunend is aan – en niet verstorend werkt op – de patiëntbeleving.

De toekomst van zorg is niet minder menselijk, maar meer gericht. Wanneer digitale hulpmiddelen doordacht worden geïntegreerd, creëren ze ruimte voor verpleegkundigen om datgene te doen wat alleen zij kunnen: relationele, intuïtieve, persoonsgerichte zorg leveren op het hoogste niveau.

Welke rol zouden verpleegkundigen volgens jou moeten spelen bij het vormgeven en co-ontwikkelen van nieuwe zorgtechnologie, en hoe stimuleert Duke hen om daar actief in te participeren?

Verpleegkundigen moeten vanaf het begin aan tafel zitten, meebouwen aan technologie – niet achteraf proberen het passend te maken. Hun nabijheid tot de patiënt en inzicht in systeemfouten maakt hun perspectief onmisbaar bij het ontwikkelen van bruikbare oplossingen.

Wij bouwen structuren die deze visie ondersteunen. Via hackathons en innovatiesummits werken verpleegkundigen samen met ingenieurs, ontwikkelaars en operationele leiders aan oplossingen die voortkomen uit praktijkervaring. Hun ideeën leiden tot innovatieve hulpmiddelen en intuïtievere werkprocessen.

Wij zien onze verpleegkundigen als architecten van de zorg van de toekomst. Als innovatie wordt aangestuurd door degenen die het dichtst bij de patiënt staan, leidt dat tot betere uitkomsten, sterkere teams en duurzame verandering.

Technologie ontwikkelt zich snel, maar de toepassing in de praktijk verloopt vaak traag. Wat heeft Duke geleerd over het opschalen van technologische oplossingen – zoals AI-monitoring of voorspellende personeelsplanning – binnen een groot zorgsysteem zonder weerstand te creëren?

Technologie opschalen vereist strategie. We hebben geleerd dat succesvolle adoptie begint met afstemming: oplossingen moeten echte klinische problemen oplossen en tot stand komen met inbreng van zorgverleners.

We starten met pilots in gerichte omgevingen met snelle feedbackcycli, waarbij we verpleegkundigen vroeg betrekken om gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren vóór bredere uitrol. Dat verhoogt het draagvlak en voorkomt weerstand.

Daarnaast integreren we innovatieteams binnen klinische afdelingen, zodat implementatie als samenwerking wordt ervaren in plaats van als opgelegd. Zo hielpen verpleegkundigen bij voorspellende personeelsplanning met het inrichten van werkprocessen, het signaleren van knelpunten en het gezamenlijk uitrollen van de technologie.

Door deze strategische aanpak stagneert adoptie niet, omdat verpleegkundigen zich mede-eigenaar voelen van de verandering.

AI, robotica en digitale platforms blijven zich ontwikkelen. Hoe zie jij persoonlijk de toekomst van het verpleegkundig beroep de komende tien jaar? Wordt de rol fundamenteel anders, of blijft technologie vooral ondersteunend aan het menselijke hart van de zorg?

De rol van verpleegkundigen zal zeker evolueren, maar niet afwijken van haar kern. Ik zie verpleegkundigen in de komende tien jaar een grotere strategische en systemische rol spelen. Ze zullen AI integreren, meewerken aan nieuwe zorgmodellen en bijdragen aan wereldwijde zorginnovatie.

Ik hoop dat technologie vanzelfsprekend wordt: omgevingsgevoelig, adaptief en naadloos ingebed in de praktijk. Niet als vervanging, maar als versterking van wat verpleegkunde zo krachtig maakt.

De verpleegkundige van de toekomst is klinisch deskundig, technologisch onderlegd en innovatief ingesteld. Maar bovenal staat hij of zij centraal in het vormgeven van de zorg. We laten het menselijke hart van de zorg niet achter – we bouwen erop voort, met meer helderheid, slagkracht en gezamenlijke impact.