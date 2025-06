Versius-robotsysteem succesvol getest bij keelkankeroperatie

Een samenwerkingsverband tussen King’s College London, de Universiteit van Oxford en Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust heeft recentelijk de eerste succesvolle toepassing van het Versius Surgical System bij patiënten met aandoeningen aan het hoofd-halsgebied gerapporteerd. Deze primeur betekent een veelbelovende ontwikkeling in het domein van de minimaal invasieve kankerbehandeling, met name voor patiënten met keelkanker.

De resultaten van deze studie, die werd gepubliceerd in de European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, bevestigen de haalbaarheid van transorale robotchirurgie (TORS) met behulp van het Versius-systeem. Deze techniek stelt chirurgen in staat om tumoren via de mondholte te verwijderen, zonder de noodzaak voor belastende open operaties. Daarmee draagt de technologie bij aan snellere hersteltijden, minder postoperatieve complicaties en een verhoogde patiënttevredenheid.

Dertig procedures

Tijdens het acht maanden durende onderzoek werden dertig procedures uitgevoerd, gelijk verdeeld tussen goedaardige aandoeningen en kwaadaardige tumoren. Alle operaties verliepen succesvol, zonder significante complicaties of conversies naar conventionele chirurgische methoden. De studie volgde het IDEAL-raamwerk, dat een gestructureerde en gefaseerde aanpak biedt voor de evaluatie van innovatieve chirurgische technieken.

Een opvallend aspect van het onderzoek was de inzet van een robotconfiguratie met vier armen – drie voor instrumentatie en één voor visuele ondersteuning via een camera. Deze multi-inzetbaarheid biedt mogelijkheden voor verbeterde toegang tot moeilijk bereikbare anatomische structuren, zoals de tongbasis. Tegelijkertijd bracht het opereren in nauwe ruimten technische uitdagingen met zich mee.

Beperkingen en doorontwikkeling

Hoewel de uitkomsten bemoedigend zijn, signaleerde het onderzoeksteam ook ontwikkelpunten. Sommige van de gebruikte instrumenten voldeden niet volledig aan de eisen voor precisie en wendbaarheid binnen de beperkte operatieruimte. Met name werd gepleit voor de toevoeging van een monopolaire spatel. Dit is een essentieel instrument dat momenteel standaard is in andere robotplatforms, maar nog ontbreekt in de huidige Versius-uitvoering.

Volgens dr. Asit Arora, hoofddocent aan King’s College London en een van de onderzoeksleiders, biedt dit onderzoek een solide basis voor bredere klinische toepassing en validatie. “We hebben aangetoond dat het Versius-systeem veilig en effectief ingezet kan worden bij TORS. Dit markeert een belangrijke stap richting goedkeuring door regelgevende instanties en bredere toepassing in de dagelijkse zorgpraktijk.”

Het onderzoek benadrukt het belang van klinisch-wetenschappelijke samenwerking met de industrie en laat zien hoe technologische innovatie direct kan bijdragen aan betere oncologische zorg. Verdere multicenterstudies zijn gepland om de inzetbaarheid van het Versius-systeem breder te toetsen en de instrumentenset verder te optimaliseren voor gebruik bij hoofd-halschirurgie.