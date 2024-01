VerwijsHulp010 biedt zorgverleners veilige gegevensoverdracht

“Deze innovatieve koppeling stelt hulpverleners in staat om naadloos vanuit hun eigen systeem te blijven werken, waarbij huisartsen toegang hebben tot hun eigen dossier via ZorgDomein en VerwijsHulp010 gebruikmaakt van Point”, vertelt Anita Kokje, manager bij VerwijsHulp010.

Het is van essentieel belang dat verwijzers eerst telefonisch contact opnemen met de acute zorgbemiddeling van VerwijsHulp010 via 010-8990161. Daarna kunnen zij eenvoudig het plaatsingsverzoek digitaal verzenden via ZorgDomein die via de nieuwe koppeling in Point wordt ontvangen. VerwijsHulp010 verwerkt de aanmelding binnen Point en houdt de huisarts op de hoogte van de voortgang.

Voordelen VerwijsHulp010

De koppeling minimaliseert aanzienlijk de administratieve lasten, waardoor hulpverleners efficiënter kunnen werken. Ze hoeven niet meer extra mail handelingen te doen of gegevens over te typen. Bovendien waarborgt de veilige verzending en verwerking van patiëntgegevens de privacy en integriteit van medische informatie. De betrouwbaarheid van data wordt door de digitale route tussen ZorgDomein en Point verder vergroot omdat VerwijsHulp010 alles uit één bron kan halen. Deze succesvolle implementatie is niet alleen een lokale triomf, maar vormt ook een primeur voor coördinatiefuncties in heel Nederland.

Meer digitalisering

Feit is dat digitale tools en koppelingen steeds meer zorgverleners helpen in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo bleek onlangs uit een overzoek van het Nivel dat diverse digitale tools steeds meer zijn ingebed in de huisartsenpraktijken in Nederland. Om het rapport te kunnen presenteren hebben vooraf bijna alle 4.838 huisartspraktijken in Nederland meegedaan aan een Nivel-enquête. Hierin werd huisartsenpraktijken naar het gebruik van digitale toepassingen in de eigen praktijk en of zij verwachten dat het gebruik van digitale toepassingen in de toekomst gaat toenemen. Een belangrijke conclusie is dat in meeste huisartsenpraktijken digitale middelen niet meer weg te denken zijn. Met name het e-consult en het online aanvragen van herhaalmedicatie wordt door huisartsenpraktijken frequent ingezet.