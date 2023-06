VGZ: 3 prijzen voor toekomstbestendige zorg

Coöperatie VGZ nomineerde negen organisaties, verdeeld over drie categorieën, voor de Samen Voorop Awards 2023. De genomineerden hebben allemaal slimme en vernieuwende oplossingen bedacht die bijdragen aan zinnige zorg. Tot 15 juni kon er gestemd worden en op 20 juni zijn de winnaars op het hoofdkantoor van de zorgverzekeraar bekendgemaakt. De uitslag is dan ook voor 50% bepaald door de publieksstemmen en voor 50% door de vakjury. Uiteindelijk gingen het Maastricht UMC+ met het initiatief ‘Tweezijdige staaroperatie’, het Tjongerschans met ‘Zo nodig – medicatie niet op naam’ en stichting InMovement met ‘Empowerment & Beweging’ met een award naar huis.

Dubbele staaroperatie: zinnige en toekomstbestendige zorg

In de categorie ‘Zinnige Zorg’ won het Maastricht UMC+ een cheque ter waarde van € 10.000. Onderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) onder ruim 850 patiënten toonde aan dat een staaroperatie prima op één dag aan beide ogen kan worden uitgevoerd. Normaal gesproken wordt een staaroperatie aan de ogen op verschillende momenten uitgevoerd. Gemiddeld zit hier zo’n twee weken tijd tussen, maar dat blijkt dus onnodig. Het ziekenhuis toonde aan dat de nieuwe methode even veilig en een stuk patiëntvriendelijker is.

Empowerment & Beweging

Ook InMovement pakte één van de drie awards. De Rotterdamse stichting geeft iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen met de cursus Empowerment & Beweging. Juist ook voor de mensen die wat kwetsbaarder zijn, gezondheidsklachten hebben of de Nederlandse taal minder goed beheersen. Deelnemers leren door middel van het programma voor zichzelf te zorgen, betaalbaar en gezond te eten, voldoende te bewegen en positief te denken.

Tjongerschans: 40% minder medicatieverspilling

Ziekenhuizen zijn steeds vaker bezig om de afvalstromen te beperken. Zo wordt her en der bijvoorbeeld druk gerecycled en zijn er ook tal van initiatieven om medicatieafval te beperken. Hiervoor is onder meer eind 2022 een marktplaats voor apothekers voor overtollige medicatie ontwikkeld. Maar ook ziekenhuizen timmeren druk aan de weg om medicijnverspilling en een initiatief daaromtrent bij Tjongerschans was zelfs goed voor een VGZ-award.

Patiënten in het Tjongerschans kunnen namelijk sinds een tijdje ‘zo nodig’-medicatie krijgen. Zo’n medicijn neemt een patiënt in als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij pijn of misselijkheid na een behandeling of operatie. Normaal gesproken wordt deze medicatie altijd op naam verstrekt. En als de patiënt deze medicatie niet (meer) gebruikte, werd deze weggegooid. Dat moet beter, dacht Minke Jongsma, ziekenhuisapotheker bij Tjongerschans. Daar is ‘zo nodig’-medicatie nu direct vanuit de afdelingsvoorraad beschikbaar. En pakt de verpleegkundige alleen wat echt gebruikt wordt door de patiënt. Zo wordt er 40% minder medicatie weggegooid. Deze verandering zorgt voor minder afval in het ziekenhuis, CO2-uitstoot en milieuvervuiling.

Toekomstbestendige zorg heeft meerwaarde

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ vindt de uitreiking van de Samen Voorop Awards een belangrijke stimulans voor de sector: “De uitreiking van de Samen Voorop Awards is een feest voor de zorgprofessionals die zich inzetten om de zorg te verbeteren. Felicitaties gaan natuurlijk uit naar de winnaars, maar alle genomineerde initiatieven verdienen het natuurlijk om in de spotlights te worden gezet. En ze verdienen ook allemaal navolging. Alleen zo maken we de impact die nodig is. Samen werken aan toekomstbestendige zorg voor iedereen.”

Coöperatie VGZ werkt iedere dag aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg, voor iedereen. Dit doet ze samen met haar partners, zoals zorgaanbieders, gemeenten én leden. Elk jaar beloont en bekroont VGZ slimme oplossingen en vernieuwende initiatieven die daaraan bijdragen met de Samen Voorop Awards. Winnaars van voorgaande jaren: 2022: ggz-aanbieder Yulius met de Versnelde Behandellijn, 2021: Amsterdam UMC met de IkHerstel-app, 2019: Catharina Ziekenhuis met Thuiszorg niet nodig met stoma en in 2018: De Vierstroom uit Gouda.