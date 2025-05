Vier post-covid centra, Slimme afvalbak, Future proof nurses, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de aanstaande opening van vier nieuwe post-COVID expertisecentra bij vier umc’s en de succesvolle test met een slimme afvalbak voor ziekenhuisafval bij het Maasstad en St. Antonius ziekenhuis. Verder ook aandacht voor de nieuwe patiënt-app van Ziekenhuis Rivierenland en de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij het CWZ.

Nieuwe post-covid expertisecentra

In navolging van het Maastricht UMC+, Amsterdam UMC en Erasmus MC openen nu ook de overige vier umc’s op korte termijn een post-COVID expertisecentrum. De beoogde startdata zijn 1 juni voor het LUMC, 1 juli voor het UMCG en vanaf 1 september volgen ook het Radboudumc en UMC Utrecht. Deze centra zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en richten zich op patiënten met langdurige COVID-19-klachten, ook wel bekend als long COVID. Het doel is om complexe zorgvragen te beantwoorden en bij te dragen aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen en kennisdeling.

De centra bieden multidisciplinaire zorg, waarbij verschillende specialismen samenwerken om patiënten optimaal te behandelen. Daarnaast wordt er ingezet op wetenschappelijk onderzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en behandelmogelijkheden van post-COVID-syndromen. De samenwerking tussen de expertisecentra moet leiden tot een betere afstemming van zorg en het ontwikkelen van effectieve behandelstrategieën voor patiënten met langdurige COVID-19-klachten. Met de oprichting van deze centra wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de zorg voor long COVID-patiënten in Nederland.

Slimme afvalbak

Het Maasstad Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis hebben in samenwerking met afvalverwerker Renewi en technologiepartner Alltrace IoT een innovatieve slimme afvalbak getest voor de verwerking van Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA). Deze pilot maakt deel uit van een bredere verkenning binnen de Santeon-ziekenhuizen naar duurzamer afvalbeheer. De pilot werd uitgevoerd op de operatiekamers van het St. Antonius Ziekenhuis en de hemodialyseafdeling van het Maasstad Ziekenhuis. De verzamelde data en ervaringen zullen worden gebruikt om de technologie verder te optimaliseren, met als doel deze gefaseerd uit te rollen binnen alle Santeon-ziekenhuizen.

De slimme afvalbak is uitgerust met een weegschaal en camera die elke storting registreert en analyseert. Hierdoor wordt automatisch bepaald of het afval daadwerkelijk onder SZA valt of als regulier afval kan worden verwerkt. Deze technologie bevordert bewustwording onder zorgmedewerkers over correcte afvalscheiding, wat niet alleen kostenbesparend werkt maar ook de milieubelasting vermindert. SZA vereist namelijk verwerking in speciale verbrandingsinstallaties, wat energie-intensief is.

Future Proof Nurses Day

Aanstaande maandag, 12 mei, wordt bij de NHL Stenden Hoogeschool de Future Proof Nurses Day georganiseerd. Daar wordt onder andere gedemonstreerd hoe digitale simulaties als VR en AI de manier waarop we verpleegkundigen opleiden naar een hoger niveau tillen. Verder worden die middag inzichten gedeeld in de kansen en uitdagingen die deze aanpak biedt voor het zorgonderwijs.



De middag, die start om 12 uur, wordt geopend door prof.dr. Evelyn Finnema, hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het UMCG/Rijksuniversiteit Groningen en Governmental Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS, en Johannes Smids, student Verpleegkunde en Student-assistent Future Proof Nurses. Vervolgens neemt Gijs Terlouw, Associate lector Health Innovation & Simulation Learning, het publiek mee in zijn keynote "S(t)imuleren van ervaring: de sleutel tot toekomstbestendige verpleegkundigen". Daarna kunnen deelnemers zelf aan de slag in interactieve workshops waarin deelnemers de huidige digitale simulaties in VR kunnen ervaren, maar ook simulaties leren ontwerpen en kunnen proeven aan toekomstige innovaties die binnen het zorgonderwijs ingezet gaan worden.

Nieuwe patiënt-app ziekenhuis Rivierenland

Patiënten van het Ziekenhuis Rivierenland kunnen sinds kort het patiëntenportaal ook raadplegen met hun smartphone. Daarvoor heeft het ziekenhuis de MijnZR-app ontwikkeld. Het voordeel van het gebruik van de app is dat er maar 1 keer ingelogd hoeft te worden met DigiD. Daarna kan een inlogcode worden gebruikt die patiënten zelf hebben ingesteld.

In het patiëntenportaal MijnZR kunnen patiënten de gegevens die in het ziekenhuis van hen bekend zijn raadplegen. Denk aan medische gegevens, afspraken, uitslagen en informatie over behandeling(en). Daarnaast kunnen zij via het portaal ook eventuele voorbereiding voor afspraken terugvinden.

Nieuwe RvT-voorzitter CWZ

Per 1 juni 2025 treedt Sjaak Wijma aan als voorzitter van de raad van toezicht van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Hij volgt Herman Bolhaar op, wiens tweede termijn afloopt. Wijma start op 1 mei 2025 als lid van de raad van toezicht. Wijma heeft een uitgebreide achtergrond in de gezondheidszorg. Na zijn studie geneeskunde specialiseerde hij zich in obstetrie en gynaecologie en begon in 1993 als gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen.

Naast zijn medische werkzaamheden bekleedde hij diverse bestuurlijke functies en was hij opleider binnen het ziekenhuis. Sinds 2016 was hij lid van de raad van bestuur van het Zorginstituut Nederland, en vanaf 1 november 2018 diende hij als voorzitter van het instituut. Met deze ervaring is Wijma goed voorbereid om de raad van toezicht van CWZ te leiden.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.