Vier vooraanstaande experts openen ICT&health World Conference 2026

Lucien Engelen, gerenommeerd innovator op het gebied van gezondheidszorg, spreker, faculteitslid bij Next Med Health en mede-curator van de ICT&health World Conference als lid van de Conference Board, is verheugd om een uitzonderlijke line-up van wereldleiders op het gebied van gezondheid, technologie en publieke impact samen te brengen voor een reeks keynote-sessies met unieke en iconische sprekers.

Dr. Larry Brilliant (VS)

Een baanbrekende en legendarische epidemioloog die een centrale rol speelde in het programma van de WHO voor de uitroeiing van pokken in India, dat uiteindelijk leidde tot de wereldwijde uitroeiing van de dodelijkste ziekte ter wereld in 1980. Naast deze historische prestatie was hij medeoprichter van de Seva Foundation. Een organisatie met als doel miljoenen mensen hun gezichtsvermogen terug te geven. Daarnaast leidde hij Google.org als oprichter en uitvoerend directeur, was hij senior adviseur van de Skoll Foundation en werd hij door Time uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Hij is ook winnaar van de TED Prize. Zijn ervaring omvat wereldwijde gezondheidsbedreigingen – van polio tot pandemieën – en zijn memoires, Sometimes Brilliant, geven een beeld van deze buitengewone reis.

Dr. Daniel Kraft (VS)

Een aan Stanford en Harvard opgeleide arts-wetenschapper, uitvinder en innovator. Hij is de oprichter en voorzitter van Next Med Health (voorheen Exponential Medicine) en is sinds 2008 faculteitsvoorzitter voor geneeskunde aan de Singularity University. Hij richtte ook Digital.Health op, vond de door de FDA goedgekeurde MarrowMiner uit en heeft patenten op medische apparatuur, immunologie en stamceltechnologieën. Zijn werk is gepubliceerd in Nature en Science en hij is voorzitter van de XPRIZE Pandemic & Health Alliance. Dr. Kraft is een gerenommeerd spreker, met meerdere TED- en TEDMED-lezingen, en richt zich op het benutten van exponentiële technologieën om de gezondheidsduur, diagnostiek, therapieën en wereldwijde gezondheid te verbeteren.

Dr. Jack Kreindler (VK)

Dr. Kreindler is een spoedeisende hulp arts die zich heeft omgeschoold tot ondernemer in de gezondheidstechnologie. In 2007 richtte hij het Centre for Health & Human Performance (CHHP) in Londen op. Hij lanceerde innovatieve start-ups zoals Klarismo (betaalbare MRI), Sentrian (AI-monitoring op afstand), Certific (proefprojecten op het gebied van telezorg) en Wellfounded. Zijn werk combineert high-altitude fysiologie, machine learning en praktische toepassingen. Hij heeft veel gesproken over het vertalen van innovatie naar de praktijk en dringt er bij de tech-gemeenschap op aan om “deze technologieën vandaag nog in handen te geven van artsen en patiënten”, met de nadruk op het verbeteren van de gezondheidsduur in plaats van de levensduur.

Dr. Rasu Shrestha (VS)

Chief Innovation and Commercialisation Officer bij Advocate Health, een van de grootste gezondheidszorgsystemen van Amerika. Voorheen was hij Chief Innovation Officer bij UPMC, waar hij de grootste gezondheidsinnovatie- en venture-engine van de sector heeft opgezet. Hij is door Healthcare Dive uitgeroepen tot “Executive of the Year” en behoort tot de “Top 20 Health IT Leaders Driving Change”. Hij is bestuurslid en opinieleider die de toekomst van de gezondheidszorgtechnologie en het beleid vormgeeft. Onlangs heeft hij het voortouw genomen bij de oprichting van Pearl bij Advocate Health en de samenwerking tussen Samsung en Xhealth.

Waarom dit belangrijk is

Onder leiding van Lucien Engelen brengt deze samenwerking het volgende bij elkaar:

De toewijding van ICT&health aan digitale gezondheidszorgsystemen

De wereldwijde visie van Next Med Health op exponentiële innovatie in de biogeneeskunde voor Europa

Een uniek platform voor publiek-private samenwerking, grensoverschrijdende impact en technologieadoptie

Het verkennen van de convergentie van technologie, geneeskunde en empowerment van patiënten

Bruikbare inzichten van 's werelds meest vooraanstaande experts

Het bouwen van bruggen tussen toonaangevende wereldwijde innovatiegemeenschappen op het gebied van gezondheid voor tastbare impact

Deze eerste vier keynote sprekers vertegenwoordigen het volledige spectrum, van ziektebestrijding en startup-ecosystemen tot bedrijfsinnovatie en futuristische, maar realistische, technologie. Hun gecombineerde inzichten leggen de basis voor een reële, schaalbare impact.

Of u nu betrokken bent bij het opzetten van gezondheidszorgsystemen, het ontwerpen van wearables, het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor de volksgezondheid of baanbrekend werk verricht op het gebied van AI, geneeskunde en verbetering van de gezondheidsduur – deze sprekers bieden een ongeëvenaard perspectief op hoe ICT en gezondheidszorg samen moeten evolueren.

Naast hun keynote speeches op de ICT&health World Conference (27-29 januari, Maastricht, Nederland) zullen zij ook deelnemen aan een aparte, hoogwaardige masterclass mede samengesteld door Lucien Engelen tijdens de conferentiedagen. Details hierover worden later bekendgemaakt.

Doe mee!

Dit is niet zomaar een conferentie, het is een beweging die technologie, beleid, empowerment van patiënten en exponentiële innovatie samenbrengt. We kijken ernaar uit u te verwelkomen op de ICT&health World Conference 2026 + Next Med Health, waar de toekomst van de gezondheidszorg in de 21e eeuw vandaag wordt vormgegeven.