Vinood Mangroelal, KPN Health: succesvolle gegevensuitwisseling vraagt om helderheid

Op het ICT&health-congres eind januari stelde Mangroelal onder meer dat het hoog tijd was voor flinke stappen in digitale gegevensuitwisseling. Wat hier allereerst voor nodig is, is begrip over men het eigenlijk over heeft. De wereld van gegevensuitwisseling in de zorg is best complex, merkt Mangroelal in zijn gesprekken met zorgbestuurders.

Gegevensuitwisseling complex gemaakt

“Het snappen van de materie vraagt om veel duiding omdat we gegevensuitwisseling behoorlijk ingewikkeld hebben gemaakt met heel veel verschillende systemen en koppelvlakken. Het begrijpen waar we het over hebben en vervolgens het koppelen van de verschillende onderdelen, is van cruciaal belang. Dat zijn de grote stappen die gezet moeten worden. Op het moment dat je de complexiteit van technologie, richtlijnen en koppelvlakken bundelt, dan is toezichthouding en handhaving daarop heel belangrijk. Je kunt niet alles aan de markt overlaten. Het lijkt iets heel futiels, toezicht houden, handhaven en inrichten, maar uiteindelijk is het iets heel groots, omdat je daarmee alle IT-partijen met de neus in dezelfde richting houdt.”

Soms lijkt het alsof met name zorginstellingen terughoudend zijn ten aanzien van digitale gegevensuitwisseling en standaardisatie. Maar volgens de directeur van KPN Health is het eerder zo dat ze vaak overvallen worden door alle mogelijkheden die er zijn, alle richtlijnen en alle eisen waar ze aan moeten voldoen.

“We hebben namelijk te maken met een ontzettend ingewikkeld speelveld. De stapeling van richtlijnen waar ze aan moeten voldoen, brengt vaak een stapeling van kosten met zich mee en daar zit natuurlijk geen enkele zorgorganisatie op te wachten. Met name hierbij geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen die de richtlijnen bepalen en de industrie die de technologie levert. Zij moeten op een duidelijke en eenvoudige manier toelichten hoe de wereld van de informatie-uitwisseling in de zorg in elkaar zit.”

Gebruiken van standaarden nodig

Duidelijk is volgens Mangroelal in ieder geval dat digitalisering in de zorg pas echt fors kan opschalen als die standaarden voor gegevensuitwisseling er niet alleen komen, maar iedereen ze ook gaat gebruiken. Hij denkt dat ook in dit geval met name de ICT-partijen een slag moeten maken. Want er moet sprake zijn van comptabiliteit/koppelbaarheid tussen de kernsystemen waar een zorgorganisatie gebruik van maakt en de verschillende specifieke toepassingen zoals revalidatie, transfer, diabetes, etc.

“Dat is best ingewikkeld, want dat betekent dat je soms ook moet aangeven bij een commerciële partij dat het ene onderdeel bij jou thuishoort maar een ander onderdeel niet. Maar ik denk dat dat geen probleem hoeft te zijn, omdat er ‘genoeg is voor iedereen’! Want deze markt wordt (helaas) alleen maar groter. We moeten toe naar het besef dat als je je eigen omgeving creëert, die niet koppelbaar is met andere systemen (en je dus niet gericht bent op samenwerking), dat je dan de zorg niet vooruit helpt.”

