Virtuele Arkin Huis geslaagd voor snelle IZA-toets

Arkin biedt hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in een grootstedelijke omgeving. De organisatie omvat 11 onderdelen die samen het hele spectrum van de ggz beslaan. De organisatie zet met het virtuele Arkin huis vol in op digitalisering en die inspanningen kunnen, dankzij het succesvol doorlopen van de snelle IZA-toets, nu krachtig worden doorgezet.

Effectieve zorgervaring

Wat Arkin onderscheidt, is het streven om hun virtuele zorgervaring net zo effectief te maken als hun fysieke locaties. Dick Veluwenkamp, voorzitter van de raad van bestuur, stelt dat deze aanpak een integraal onderdeel van de visie van Arkin is. “Het belangrijkste is misschien wel dat ons virtuele huis minstens zo goed moet zijn als onze fysieke locaties. Met een digitaal aanbod vangen we twee vliegen in één klap. Ten eerste kunnen onze zorg nog beter laten aansluiten op de behoefte van de cliënt. Ten tweede krijgen cliënten in het virtuele huis krijgen sneller toegang tot zorg en hebben ze meer eigen regie.”

Ook andere organisaties in de GGZ maar ook elders trappen het gaspedaal in met betrekking tot digitale zorg. Het Limburgse Meander boekt bijvoorbeeld op dit moment meetbaar succes met virtuele thuiszorg. In Saoedi-Arabië is zelfs het eerste volledig virtuele ziekenhuis, het SEHA Virtual Hospital, opgericht. Het doel hiervan is om het zorgverleningsmodel in dit land volledig opnieuw vorm te geven.

Virtuele Arkin Huis uitbouwen

Terug naar Arkin: hun Virtuele Arkin Huis kan nu dus uitgebouwd worden. Het huis ‘staat’ al een tijdje en inmiddels maakt al 62% van de unieke cliënten gebruik van het digitale aanbod in hun behandeltraject. Bovendien heeft Arkin een online welkomstmodule genaamd ‘Warm Welkom’ ontwikkeld, die door 80%, van de door huisartsen verwezen cliënten, wordt geaccepteerd. Dit instrument maakt cliënten bekend met de specialismen van Arkin en ondersteunt hen tijdens de wachttijd. Ook ‘mijnihelp.nl’, een website ontwikkeld door Arkin Preventie, wordt druk bezocht. In 2022 hebben 36.000 mensen de website bezocht en zij hebben meer dan 11.700 zelftesten gedaan. Dankzij de transformatiegelden, die straks worden toegekend, kunnen de virtuele opties snel verder uitgebreid en verbeterd worden.