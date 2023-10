Visual Patient Avatar verbetert besluitvorming in OK

Tijdgebrek en een overdaad aan informatie zorgen in de huidige OK’s voor een slecht situationeel bewustzijn. Dat is op haar beurt verantwoordelijk voor meer dan vier op de vijf (81,5%) van alle anesthesiegerelateerde fouten. Visual Patient Avatar is ontworpen om het situationele bewustzijn te verbeteren. Het systeem maakt daarvoor gebruik van animaties, kleuren en vormen om vitale informatie te visualiseren.

Visual Patient Avatar

Door naar een monitor met Visual Patient Avatar te kijken, kunnen anesthesiologen en anesthesiemedewerkers kritische gegevens sneller, efficiënter en met meer vertrouwen oproepen en verwerken, waardoor uiteindelijk levens kunnen worden gered. Deze nieuwe visie heeft het potentieel om klinische teams de gemoedsrust te geven om zich te concentreren op wat het belangrijkst is en zich voor te bereiden op wat daarna komt.

Voor de ontwikkeling van Visual Patient Avatar werkte Philips samen met twee artsen van de Visualization Technology Research Group van het Instituut voor Anesthesiologie, een onderdeel van het Universitair Ziekenhuis van Zürich. De lancering van de Visual Patient Avatar is het nieuwste voorbeeld van hoe Philips zich al jarenlang inzet om artsen betrouwbare klinische beslissingsondersteuning te bieden.

Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe tool hebben Philips en het Universitair Ziekenhuis van Zürich samen met meer dan 150 artsen in twee Zwitserse ziekenhuizen onderzoeken uitgevoerd. Die waren nodig om de Visual Patiënt avatar te valideren en te verfijnen met behulp van een reeks beproefde methoden. De belangrijkste bevindingen uit die onderzoeken zijn:

Vergeleken met de identieke conventionele monitoringscenario’s verdubbelde Visual Patient Avatar het aantal vitale functies dat deelnemers zich konden herinneren nadat zij drie of tien seconden op de monitor gekeken hadden.

Visual Patient Avatar verhoogde het percentage waargenomen vitale functies met 57 procent wanneer deze gedurende tien seconden werd bekeken. De waargenomen werklast voor de taak daalde met 12 procent.

Bij het eerste gebruik van Visual Patient Avatar werd bijna driekwart (73%) van alle informatie over de vitale functies correct geïdentificeerd.

Inspiratie uit vliegtuig cockpit

Deze twee artsen haalden de inspiratie voor de Visual Patient Avatar uit een gezamenlijke hobby: sportvliegen. In de cockpit van een vliegtuig wordt complexe en belangrijke informatie, zoals de actuele situatie van de omgeving van het toestel, ook weergegeven met visuele illustraties. Gebleken is dat deze visuele weergaven piloten helpen bij het sneller nemen van beslissingen. De twee artsen bedachten vervolgens dat deze vorm van een visuele benadering ook van meerwaarde kon zijn in de zorg.

“Het eenvoudige ontwerp van de Visual Patient Avatar, gemaakt door anesthesiologen voor anesthesiologen en anesthesiemedewerkers, heeft een diepgaande invloed op het klinische vertrouwen en het aanpakken van cognitieve overbelasting”, aldus Christoph Pedain, General Manager Hospital Patient Monitoring bij Philips.

Philips heeft inmiddels een jarenlange ervaring als het gaat om systemen voor patiëntbewaking en -monitoring. Enkele maanden geleden koos Northwell Health, met meer dan 83.000 zorgmedewerkers in de VS, nog voor het patiëntbewakingssysteem van Philips.