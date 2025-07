Vitale functies meten dankzij slimme sensoren

Een verpleegafdeling van het Deventer Ziekenhuis is onlangs gestart met een proefproject met slimme sensoren. De sensor meet continu vitale functies van patiënten. Wanneer dan de conditie van een patiënt slechter wordt, kan er direct worden ingegrepen. Het voordeel van deze manier van meten met slimme sensoren is dat controles niet telkens handmatig hoeven worden uitgevoerd. De sensor meet constant waarden zoals ademhalingsfrequentie, hartslag, saturatie en huidtemperatuur. De gegevens verschijnen direct op het scherm die verpleegkundigen monitoren.

Regieverpleegkundige Risan Abukan houdt zich bezig met innovatie op de verpleegafdelingen. Samen met collega's onderzoekt ze welke technologieën er zijn en waarbij het ziekenhuis baat kan hebben. De slimme sensor is hier een voorbeeld van: “Wanneer een patiënt wordt opgenomen op de verpleegafdeling B2, wordt (met toestemming) een sensor op de bovenarm geplaatst”, vertelt Abukan.

Voordelen voor patiënt

Tijdens het proefproject worden de data van de slimme sensoren vergeleken met de handmatige controles die door verpleegkundigen worden gedaan. Door de metingen te vergelijken, kan worden beoordeeld of de handmatige controles (deels) kunnen worden vervangen. Volgens Abukan leidt de inzet van sensoren tot minder onderbrekingen voor patiënten en tot een efficiënter gebruik van de tijd van verpleegkundigen. Ook voelen patiënten zich vaak veiliger door de continue bewaking, wat hen een gevoel van rust en vertrouwen geeft. Bovendien stelt het zorgverleners in staat om sneller in te grijpen wanneer dat nodig is

Abukan is enthousiast over de inzet van de slimme sensoren. Ze benadrukt dat innovaties zoals deze sensoren wat tijd en inzet vergen, maar met voldoende ondersteuning en goede training kunnen de sensoren daadwerkelijk waardevol zijn.

Draadloze meting vitale functies

Tot die conclusie kwam het Máxima MC begin vorig jaar ook. Volgens eigen zeggen was dat toen het eerste ziekenhuis ter wereld dat de vitale functies van premature baby's draadloos monitort. Voor die monitoring bij de kleintjes maakt het ziekenhuis gebruik van de zogenoemde Bambi Belt, een band die om de borst van de baby wordt gedragen. Het grote voordeel van deze oplossing is dat er geen elektroden meer op de borstkast van baby's aangebracht hoeven te worden.

De Bambi Belt bewaakt de hartslag (ECG) en dEMG, voor apneudetectie bij prematuren, met een eenmalig aan te brengen siliconenband die onder de ribbenkast van de baby wordt geplaatst. De band stuurt de gegevens naar de patiëntmonitor en het NICU-alarmbeheersysteem. Die communicatie verloopt via de Bambi Bridge, een apparaatje waar de 'Belt' aan is bevestigd en naast de baby in de couveuse ligt of wordt geplaatst, en de Bambi Monitor.