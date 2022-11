Vivian Broex nieuw lid raad van bestuur Diakonessenhuis

De ervaren bestuurder Vivian Broex volgt bij het Diakonessenhuis Martijn Wiesenekker op, die per 1 oktober 2023 lid Raad van Bestuur werd van het Haaglanden Medisch Centrum. Broex is goed thuis in de gezondheidszorg én in de regio. Janneke van Vliet, voorzitter Raad van Toezicht van ZorgSpectrum is trots op Broex. “Het is mooi dat ze een nieuwe stap gaat maken in haar glansrijke carrière. Aan de slogan ‘Samen meer mogelijk’ is dankzij haar inbreng, niet alleen binnen ZorgSpectrum, maar ook in de vele netwerken in de regio écht inhoud gegeven.”

Innoverende ziekenhuisketen

Vivian Broex studeerde Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer in Maastricht. Daarna werkte ze bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, bij een zorgverzekeraar en vanaf 2002 was ze directeur en bestuurder bij verschillende zorgorganisaties. Ze was sinds 1 april 2017 voorzitter van de raad van bestuur bij ZorgSpectrum, dat met ruim 1800 medewerkers op 12 locatie thuis-, verpleeghuis- en revalidatiezorg biedt in de regio Utrecht. Ze stapt nu over naar het Diakonessenhuis dat drie locaties heeft in Utrecht, Zeist en Doorn. Ze past goed bij deze snel innoverende ziekenhuisketen.

Vivan Broex houdt van uitdagingen

De grootste uitdaging die Broex in de zorg ziet is de vraag: ‘‘Wie zorgt er straks voor mij?’ Ze houdt zich daarom graag bezig met uitdagende ontwikkelingen zoals het tekort aan medewerkers, de behoefte aan zelfmanagement bij patiënten, digitalisering en heeft grote interesse in nieuwe zorgconcepten. “Juist omdat ik erin geloof dat we alleen met slimme, digitale oplossingen en nieuwe businessmodellen in de zorg recht doen aan de behoefte van mensen. Een complexe opgave, maar juist daar waar het complex wordt, zit ik op mijn plek.”

Henk Broeders, voorzitter Raad van Toezicht Diakonessenhuis bevestigt dit graag: “Vivian Broex is een ervaren zorgbestuurder met veel kennis en ervaring die van waarde is voor ons ziekenhuis. We staan voor een grote opgave in de digitale transformatie van zorg en daar heeft zij visie op en affiniteit mee. We verheugen ons op de samenwerking en kunnen niet wachten tot ze kan beginnen.”