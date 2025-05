Volgende fase ontwikkeling norm landelijke beeldbeschikbaarheid

Naast databeschikbaarheid speelt ook beeldbeschikbaarheid een belangrijke rol in het delen van medische informatie. Om de stap richting landelijke beeldbeschikbaarheid mogelijk te maken heeft het ministerie van VWS het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de NEN7541. Deze norm is bedoeld om als landelijke standaard te fungeren voor het uitwisselen van medische beelden en vormt daarmee een essentiële bouwsteen in de nationale aanpak.

De totstandkoming vindt plaats in nauwe samenwerking met het (zorg)veld, maar onder aansturing van het ministerie van VWS. Voordat de norm kan worden ingevoerd heeft het Digitaal Transitie Orgaan (DTO) in opdracht van VWS aan VZVZ, ZN en aan leveranciers Alphatron Zorgverbinders, Enovation en Founda Health gevraagd om in een ‘proof of concepts’ (PoC) aan te tonen dat hun systemen kunnen samenwerken. Onder toezicht van de Taskforce Samen Vooruit is hierover eerder een opgestelde technische afspraak gemaakt, NTA v1.1. Deze afspraak is gebaseerd op internationaal erkende en bewezen standaarden.

Uitwisselen radiologische beelden

De PoC richt zich op het veilig en betrouwbaar uitwisselen van radiologische beelden en verslagen tussen zorginstellingen die gebruikmaken van XDS- of TLB-gebaseerde oplossingen. Als de PoC succesvol is, wordt deze oplossing landelijk opgeschaald en ingezet als tijdelijke oplossing voor landelijke beeldbeschikbaarheid. De zorginstelling zijn vrij om te kiezen met welke oplossing en welke leverancier zij willen werken. Dit geldt voor zowel het beschikbaar stellen van hun eigen beeldvormende onderzoeken als voor het kunnen inzien van de beelden van andere instellingen.

Parallel aan het proces zoals hierboven omschreven wordt onder regie van het ministerie van VWS ook onderzocht hoe op langere termijn een duurzame, landelijk dekkende infrastructuur kan worden gerealiseerd die voldoet aan zowel nationale als Europese wet- en regelgeving.

Ontwikkeling van NEN 7541

Eerder lieten Lysette Meuleman en Urlisa Kwidama in het artikel ICT&health 2 van dit jaar weten dat de NEN 7541 is de norm die ervoor zorgt dat de beelden van radiologisch onderzoek, zoals MRI-scans en röntgenfoto’s, beschikbaar zijn zodra dat nodig is. Het hoogste doel daarbij is om een duidelijk overzicht te hebben van alle beschikbare onderzoeken (beelden én verslagen). Idealiter is het dan zo dat als jij een afspraak hebt bij een arts dat die meteen alle scans en foto’s die er ooit van jou zijn gemaakt kan vinden en kan inzien. Meuleman en Kwidama zijn consultant bij NEN en vanaf het begin verantwoordelijk voor NEN 7541. Zij faciliteren de werkgroep, begeleiden het proces en bewaken de voortgang van de ontwikkeling.