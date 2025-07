Volgende stap in digitale gegevensuitwisseling bij spoedzorg

Bij spoedzorg is het letterlijk van levensbelang dat de betrokken zorgverleners snel over de juiste zorginformatie van de patiënt beschikken. Het landelijk programma ‘Met spoed beschikbaar’ heeft mede daarom een aantal regio’s als koploper aangewezen om aan de slag te gaan met snelle en volledige gegevensuitwisseling bij spoedzorg. De eerste resultaten van een van de koploperstrajecten in de regio Rijnmond zijn bekend en worden succesvol geïmplementeerd.

“Maar dat wil nog niet zeggen dat we al klaar zijn met dit traject. We zijn nu klaar voor de volgende stap. We moeten verschillende stappen zetten zodat iedere zorgverlener de informatie krijgt die nodig is en er een eenduidige taal wordt gesproken”, meent Ryan Bergkamp (beleidsadviseur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).



Net als in andere zorgsectoren neemt ook de druk op de acute zorg toe door personeelstekorten, stijgende en complexe zorgvragen. Daar komt bij dat in de acute zorg vaak in korte tijd meerdere zorgverleners betrokken zijn. Meestal kennen zij de patiënt niet.

Relevante informatie

“Daarom is het belangrijk om snel over relevante informatie te beschikken”, stelt Renée Kok (kaderhuisarts bij Huisartsenposten Rijnmond). “Wat is de medische voorgeschiedenis? Welke chronische aandoeningen heeft de patiënt? Welke medicatie gebruikt hij of zij al?”



Het landelijk programma ‘Met spoed beschikbaar’ voegt de daad bij het woord en is in 2021 gestart met de eerste zogeheten koploperstrajecten: intensieve samenwerkingstrajecten waarin ketenpartners in de acute zorg samen gaan bouwen aan digitale toegankelijkheid van medische gegevens volgens de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg.

Transformatie verouderde systemen

Tot de Koplopers behoren de Huisartsenposten Rijnmond (HAP Rijnmond), in nauwe samenwerking met Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) - onderdeel van de veiligheidsregio. Samen zetten zij stappen in het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen huisartsenspoedpost, ambulancediensten en andere ketenpartners.



Begin 2025 hebben HAP Rijnmond en ARR onder begeleiding van Netwerk Acute Zorg Zuidwest een koploperproject afgerond waarbij zij de digitale spoedmelding van HAP naar meldkamer hebben geïmplementeerd. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Wat zijn de geleerde lessen, de uitdagingen én de resultaten tot nu toe?



Dat er interesse is naar de werkwijze in de regio Rijnmond met de huidige resultaten van het koploperstraject, blijkt wel uit de interesse die er vanuit andere regio’s is. “Ik heb onlangs nog aan Renée gevraagd of we de werkinstructie mogen delen met andere huisartsenspoedposten die gebruik willen gaan maken van deze nieuwe koppeling. Op die manier zie je dat de olievlek van eenduidig werken binnen dezelfde regio als het gaat om spoedhulp langzaam maar zeker toch met spoed beschikbaar komt”, besluit Bergkamp.

Lees in ICT&health 4 het verhaal van deze Rotterdamse samenwerking – een voorbeeld van hoe regionale inzet bijdraagt aan de landelijke ambities die ook terugkomen in het Integraal Zorgakkoord. ICT&health 4 verschijnt op 22 augustus.