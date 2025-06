Vooraankondiging subsidieoproep Pandemische Paraatheid

Om snel en effectief te kunnen reageren tijdens een pandemie of een gezondheidscrisis wordt te zijner tijd door ZonMw een subsidieronde binnen het Kennisprogramma Pandemische Paraatheid geopend. Het is nog niet bekend wanneer exact de subsidieronde wordt geopend, de ronde die eind mei stond gepland, is uitgesteld. De subsidieronde richt zich op het versterken van de ‘research readiness’ pandemische paraatheid in Nederland door het beter voorbereiden van onderzoeksnetwerken en infrastructuren.

De zogeheten ‘research readiness’ omvat voorbereidingen in de koude fase, zoals het wegnemen van juridische obstakels voor data-uitwisseling, het opstellen van samenwerkingsprotocollen en het vastleggen van verantwoordelijkheden. Dit draagt bij aan een efficiënte uitvoering en opschaling van onderzoek bij uitbraken van infectieziekten of andere gezondheidscrises.

Intentie tot indienen subsidieaanvraag

De subsidieoproep is gericht aan in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen. Zij kunnen een maximaal bedrag van € 650.000, - aanvragen met een maximale looptijd van 36 maanden. De inhoud van de nog te publiceren subidieoproep is daarbij leidend en daarom kunnen aan de vooraankondiging van ZonMw geen rechten worden ontleend.

Organisaties die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen, worden verzocht dit na publicatie van de subsidieoproep bij ZonMw aan te geven. In die fase vindt er nog geen inhoudelijke beoordeling plaats op basis van de intentieverklaring. Het dient uitsluitend om een inschatting te kunnen maken van het aantal en type aanvragen, zodat het subsidieproces efficiënt kan verlopen. Verdere informatie over de procedure en de deadlines wordt verstrekt bij de officiële opening van de subsidieoproep.

Het kennisprogramma Pandemische Paraatheid bevordert duurzame, multidisciplinaire samenwerking voor de bescherming van de volksgezondheid en het beperken van de impact van pandemieën. Door structurele versterking van kennis en expertise draagt het programma bij aan betere preventie, snellere respons en een veerkrachtigere samenleving.

Pandemische paraatheid

In Noorwegen willen ze via de inzet van digitale technologie landelijk bijdragen een het bevorden van de gezondheid. Noorwegen is een van de toonaangevende Europese landen op het gebied van digital health. Staatssecretaris Ellen Rønning-Arnesen en het Noorse ministerie van Volksgezondheid en Zorg deelden onlangs de inzichten in de aanpak, successen en toekomstige ambities van het land op het gebied van e-Health.

Een van de meest opmerkelijke prestaties van Noorwegen in de afgelopen jaren is de implementatie van nationale digitale serviceplatforms voor het delen van patiëntgegevens. Een samenwerking in een vroeg stadium tussen professionals uit de gezondheidszorg, industrieleiders en technologieleveranciers heeft geleid tot de ontwikkeling van een uniforme strategie. “Stap voor stap te werk gaan - testen, proberen, falen, corrigeren en dan opschalen - is mijn beste advies voor landen die aan het begin staan van hun digitale transformatieproces in de gezondheidszorg. Dit zorgt ervoor dat oplossingen effectief, nuttig, breed geaccepteerd en kostenefficiënt zijn”, aldus Rønning-Arnesen.

Ook de rol die AI mogelijk kan spelen wordt onderzocht. Enkele maanden geleden hebben wetenschappers van de Universiteit van Oxford hebben samen met collega’s uit de academische wereld, het bedrijfsleven en beleidsorganisaties uit Afrika, Amerika, Azië, Australië en Europa, onderzoek gedaan naar de potentie van AI als hulpmiddel om de wereld bij een volgende pandemie beter voor te bereiden. De nadruk in het onderzoek lag in het bijzonder op veiligheid, verantwoording en ethiek bij de inzet en het gebruik van AI in onderzoek naar infectieziekten.