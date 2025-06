Voorlopige stop op aanvragen snelle toets IZA

In de afgelopen twee jaar hebben met het oog op het Integraal Zorgakkoord (IZA) ruim 270 plannen de zogeheten snelle toets gehaald. En er werden steeds meer plannen goedgekeurd en geïmplementeerd. Honderden samenwerkingsverbanden hebben plannen opgesteld en ingediend. Er is inmiddels voor bijna 3 miljard euro transformatieplannen aangevraagd terwijl er 2,2 miljard euro beschikbaar is. Dat betekent dat de postbus voor het indienen van nieuwe snelle toets-aanvragen per 1 juli 2025 sluit.

Verder moeten er scherpe keuzes worden gemaakt over waar en hoe de resterende middelen worden ingezet. De IZA-partijen dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt gekeken hoe de plannen daadwerkelijk gaan bijdragen aan de doelen zoals die in het IZA zijn gesteld. Daarbij hoort ook de vraag: moet dit plan met transformatiemiddelen worden betaald, of is er ook een andere route mogelijk?

Keuzes maken

Om die keuzes goed te kunnen maken, is volgens de website van De juiste zorg op de juiste plek meer richting en focus nodig bij de toekenning van nieuwe middelen. Er is bij het beoordelen van de plannen name aandacht voor thema’s die binnen het IZA van groot belang zijn zoals, mentale gezondheidsnetwerken, zorgcoördinatie, spreiding & concentratie van zorg en het sociaal domein.

In het Bestuurlijk Overleg IZA is besloten dat de postbus voor het indienen van nieuwe snelle toets-aanvragen per 1 juli 2025 wordt gesloten. Een uitzondering wordt gemaakt als een partij of samenwerkingsverband voor 1 juli 2025 bij de coördinerend zorgverzekeraar aangeeft dat er uiterlijk 15 juli 2025 een uitgewerkte snelle toets wordt ingediend. In dat geval wordt deze nog in behandeling genomen.

Aangepaste regeling

Vanaf 8 juli 2025 treedt bovendien een aangepaste regeling in werking, met aangescherpte criteria voor de beoordeling en toekenning van nieuwe transformatieplannen. Over deze nieuwe regeling wordt het veld zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De postbus voor nieuwe aanvragen wordt pas weer geopend als blijkt dat er meer middelen beschikbaar zijn dan nodig is voor de al ingediende plannen.

Verder maken de IZA-partijen duidelijk dat het sluiten van de postbus geen eindpunt is maar een nieuwe fase gaat markeren. Van ‘plannen indienen’ gaan ze naar ‘keuzes maken en uitvoeren’. De IZA-partijen laten weten zich te blijven inzetten voor een doelmatige, eerlijke en passende inzet van de transformatiegelden – juist daar waar ze het meeste verschil kunnen maken.

Twee maanden geleden werd bekend dat Zuid-Limburg de komende drie jaar 27 miljoen euro krijgt om via het programma PlusWIJken te investeren in gezondheid en welzijn op wijkniveau. De financiële steun van CZ en Coöperatie VGZ komt uit de transformatiemiddelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). PlusWIJken is gericht op domeinoverstijgende samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten om de groeiende zorgvraag en gezondheidsachterstanden in de regio aan te pakken.