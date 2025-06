VR-therapie verlicht pijn bij pediatrische brandwondenzorg

In het Queensland Children's Hospital (Australië) wordt virtual reality een belangrijk hulpmiddel bij pediatrische brandwondenzorg. Onderzoekers van Griffith University, onder leiding van professor Bronwyn Griffin van de School of Nursing and Midwifery, hebben onderzocht hoe de Smileyscope VR-headset kan helpen om pijn en angst bij jonge patiënten tijdens het verwisselen van verband te verminderen. De resultaten, die onlangs zijn gepubliceerd in het Journal of Advanced Nursing, wijzen op een veelbelovende toekomst voor digitale afleidingstherapieën in de klinische zorg.

Het verwisselen van verband bij acute brandwonden is vaak pijnlijk en verontrustend voor kinderen. Volgens professor Griffin kan dit ongemak langdurige fysieke en psychologische gevolgen hebben, waaronder een vertraagde genezing. Smileyscope, een VR-headset die speciaal voor kinderen is ontworpen, biedt meeslepende, rustgevende omgevingen, zoals onderwatertaferelen of rustige spelletjes. De headset fungeert als afleidingstechniek en leidt de aandacht van het kind af tijdens de behandeling.

VR als pijnbestrijder

In Nederland wordt VR-therapie ook steeds vaker ingezet om pijn en angst te verlichten bij patiënten. In het Pijncentrum van Rijnstate wordt VR-therapie voor het bestrijden van pijn en wegnemen van angst al enkele jaren met succes ingezet. De kracht van VR is dat het in staat is om mensen even in een andere wereld te brengen. Zo ontstaat afleiding en dat kan ervoor zorgen dat mensen minder angst en pijn ervaren of gewoon even ontspannen.

Dat VR-therapie ook bij kinderen helpt om pijn en angst te verlichten, blijkt wel uit get feit dat het OLVG daar al meer dan vijf jaar gebruik van maakt. De jonge patiënten worden zo naar een virtuele wereld ‘getransporteerd’, met beelden van bijvoorbeeld een zeppelin in een roze hemel, een sprookjesachtig bos of een zonnig eiland. Door de hypnotiserende werking van deze beelden worden de kinderen afgeleid, wat zorgt voor minder pijn en angst.

Klinische proef met Smileyscope

In de klinische proef bij het Australische ziekenhuis verminderde Smileyscope de pijn en angst bij pediatrische patiënten aanzienlijk. Het werd ook goed ontvangen door zowel kinderen als hun ouders. Opvallend was dat sommige patiënten tijdens het gebruik van VR slechts minimale pijnstilling nodig hadden en een paar zelfs helemaal geen extra pijnstillers nodig hadden.

Verpleegkundige Kristen Storey van het Queensland Children's Hospital benadrukte de bredere waarde van VR bij de behandeling. “Elk jaar behandelen we meer dan 1.000 kinderen met brandwonden. Behandelingen kunnen traumatisch zijn, zowel voor het kind als voor hun familie. Smileyscope biedt ons een niet-farmacologisch hulpmiddel om deze momenten minder pijnlijk en emotioneel belastend te maken”, zei ze. Storey prees ook de praktische aspecten van Smileyscope: clinici vonden het gemakkelijk te integreren in de routinezorg en het hielp de algehele ziekenhuiservaring te verbeteren. De studie is gepubliceerd in het Journal of Advanced Nursing.

VR-content optimaliseren

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de studie was zeven jaar, en de meeste verwondingen waren veroorzaakt door contact- of brandwonden. Oppervlakkige brandwonden van gedeeltelijke dikte waren het meest voorkomende type verwonding. Professor Griffin merkt op dat de eerste resultaten bemoedigend zijn, maar dat er nog verdere ontwikkeling nodig is om de pasvorm van de headset en de VR-content voor verschillende leeftijdsgroepen van kinderen te optimaliseren. “Het is bemoedigend om te zien hoe een eenvoudige headset een groot verschil kan maken tijdens een pijnlijk proces”, voegde ze eraan toe.

Naarmate immersieve technologieën zoals Smileyscope steeds vaker worden gebruikt in ziekenhuizen, bieden ze een kijkje in de toekomst van kindvriendelijke, technologisch ondersteunde pijnbestrijding.